دبي: تذاكر طيران وسوق حرة بالعملات المشفرة قريباً

"مع استمرارنا في توسيع نطاق الاستخدام اليومي للعملات المشفرة، سيُعطي التكامل مع شركاء استثنائيين مثل طيران الإمارات زخمًا حقيقيًا لقطاع الأصول الرقمية، ويُمكّن الشركتين من تقديم حلول مالية مبتكرة وفعّالة لعملائنا. نتطلع إلى العمل معًا في إطار سعينا المتواصل لتطوير عروضنا من العملات المشفرة في دول مجلس التعاون الخليجي،" صرّح إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Crypto.com.