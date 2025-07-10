دبي: تذاكر طيران وسوق حرة بالعملات المشفرة قريباً

وقّعت طيران الإمارات، الناقلة الجوية الرائدة في دبي، وسوق دبي الحرة، يوم الأربعاء اتفاقيتين مع Crypto.com لتمكين المسافرين من دفع ثمن تذاكر الطيران والتسوق بالعملة الرقمية. وأعلنت أكبر شركة طيران دولية في العالم أنه من المتوقع أن يدخل نظام مدفوعات العملات الرقمية حيّز التنفيذ العام المقبل.
وقال عدنان كاظم، نائب رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: "إن الشراكة مع Crypto.com لدمج العملات المشفرة في نظام المدفوعات الرقمية لدينا تعكس التزام طيران الإمارات بتلبية تفضيلات العملاء المتطورة، بالإضافة إلى الاستفادة من شرائح العملاء الأصغر سناً والمهتمين بالتكنولوجيا والذين يفضلون العملات الرقمية".
وأضاف أن هذه الخطوة ستوفر للركاب "مرونة وخيارات أكبر في كيفية إجراء معاملاتهم مع طيران الإمارات".
"مع استمرارنا في توسيع نطاق الاستخدام اليومي للعملات المشفرة، سيُعطي التكامل مع شركاء استثنائيين مثل طيران الإمارات زخمًا حقيقيًا لقطاع الأصول الرقمية، ويُمكّن الشركتين من تقديم حلول مالية مبتكرة وفعّالة لعملائنا. نتطلع إلى العمل معًا في إطار سعينا المتواصل لتطوير عروضنا من العملات المشفرة في دول مجلس التعاون الخليجي،" صرّح إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Crypto.com.
وقالت الشركتان إنهما ستستكشفان أيضًا الاستفادة من الحملات التسويقية الترويجية لخلق الوعي وتشجيع اعتماد حل الدفع الجديد هذا.
في غضون ذلك، وقّعت سوق دبي الحرة اتفاقية مع Crypto.com لاستكشاف خيارات الدفع بالعملات المشفرة، سواءً في المتاجر أو عبر الإنترنت. ستوفر هذه الاتفاقية للمسافرين خيارات دفع متنوعة ومبتكرة، وستوسّع آفاق التعاون من خلال شراكات استراتيجية، وحملات تسويقية مشتركة، وبرامج تفاعل مع العملاء، تُعزز نقاط قوة كلا المؤسستين.
بصفتها مركزًا عالميًا يستقبل ملايين المسافرين، تسعى سوق دبي الحرة باستمرار إلى تحسين تجربة التسوق. ونعتقد أن تبني المدفوعات بالعملات الرقمية، مثل العملات المشفرة، خطوة استشرافية ستُضيف قيمة كبيرة لقاعدة عملائنا المتنوعة، وتدعم رؤيتنا للنمو المستدام، وفقًا لراميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة.
وقال إريك أنزياني: "مع استمرارنا في توسيع نطاق الاستخدام اليومي للعملات المشفرة، فإن التكامل مع شركاء استثنائيين مثل سوق دبي الحرة سيحقق زخمًا حقيقيًا لصناعة الأصول الرقمية ويمكّن كلتا الشركتين من تقديم حلول مالية مبتكرة حقيقية لعملائنا".
سجلت سوق دبي الحرة أداء قوياً في النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت مبيعات بقيمة 4.118 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في الإمارات العربية المتحدة، يقبل العديد من مطوري العقارات بالفعل العملات المشفرة كطريقة للدفع من المشترين.