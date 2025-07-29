دبي تحوّل زيت الطهي المستعمل إلى وقود نظيف ومتجدد

يهدف المشروع إلى الحد من التلوث، وتخفيف الضغط على البنية التحتية للصرف الصحي، ودفع عجلة تحول دبي نحو الطاقة الخضراء. وبموجب الاتفاقية، سيتم جمع زيت الطهي المستعمل (UCO)، إلى جانب الدهون والزيوت والشحوم (FOG)، من جميع أنحاء الإمارة ومعالجتها وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي B100، وهو بديل متجدد وأنظف احتراقًا من الديزل التقليدي.