دبي تحوّل زيت الطهي المستعمل إلى وقود نظيف ومتجدد

سيتم تحويل زيت الطهي المستعمل في دبي قريباً إلى وقود نظيف، كجزء من مبادرة بيئية جديدة تقودها بلدية دبي بالتعاون مع شركة BiOD Technology FZCO.
يهدف المشروع إلى الحد من التلوث، وتخفيف الضغط على البنية التحتية للصرف الصحي، ودفع عجلة تحول دبي نحو الطاقة الخضراء. وبموجب الاتفاقية، سيتم جمع زيت الطهي المستعمل (UCO)، إلى جانب الدهون والزيوت والشحوم (FOG)، من جميع أنحاء الإمارة ومعالجتها وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي B100، وهو بديل متجدد وأنظف احتراقًا من الديزل التقليدي.
وبالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، من المتوقع أن تعمل المبادرة أيضًا على خفض تكاليف تشغيل معالجة مياه الصرف الصحي ومنع انسداد المجاري الناجم عن التخلص غير السليم من الشحوم والزيوت.
منحت بلدية دبي شركة BiOD، التابعة لشركة دوبال القابضة، ترخيصاً لإدارة عمليات جمع ومعالجة النفايات على مستوى المدينة.
وقال شيفا فيج، الرئيس التنفيذي لشركة BiOD Technology: "تمثل هذه الشراكة خطوة مثيرة إلى الأمام، ونحن حريصون على توسيع جهودنا في مبادرات أوسع نطاقاً تعمل على تعزيز إدارة النفايات المستدامة وحلول إعادة التدوير المبتكرة".
وقال عادل المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مهمتنا لتعزيز أجندة دبي البيئية من خلال حلول مبتكرة ومستدامة لتحويل النفايات إلى طاقة".
وأضاف عادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: "من خلال تحويل النفايات إلى مورد طاقة قيم، فإننا لا نحمي البنية التحتية الحيوية ونقلل من المخاطر البيئية فحسب، بل نساهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الأهداف الموضحة في رؤية دبي 2030 للاستدامة البيئية.
في غضون ذلك، صرّح أحمد بن فهد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة بايو دي للتكنولوجيا: "ينصبّ تركيزنا على تطبيق حلول عملية وفعّالة تُسهم في تحسينات بيئية ملموسة، وتُعزّز أهداف الاقتصاد الدائري في دبي. علاوةً على ذلك، وبالشراكة مع جهات تُشاركنا نفس الرؤية، نسعى جاهدين لبناء منظومة خدمات مُخصّصة لإحداث تأثير عالمي إيجابي".