دبي تحلق: تجارة وسياحة وقوة ناعمة تعزز أجندة عام 33 الطموحة

قال أحد الخبراء في هذا المجال إن دبي تسجل أرقاماً قياسية في التجارة والسياحة والقوة الناعمة بحلول عام 2025، وهو ما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خطة أجندة دبي الاقتصادية "D33".
لماذا يُعدّ جذب هذا العدد الكبير من الزوار من الخارج أمرًا بالغ الأهمية؟ لأن دبي تتمتع بقلة عدد سكانها نسبيًا، ولطالما اعتمدت على صادرات الموارد الطبيعية كمصدر دخل لها. ولكي تزدهر دبي في العقد المقبل، وما يليه، عليها مواصلة تنويع اقتصادها وجذب الإنفاق والاستثمار والكفاءات البشرية من الخارج، كما صرّح كاشف أنصاري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة جوواي آي كيو آي.
جوواي آي كيو آي هي مجموعة دولية متخصصة في تكنولوجيا العقارات، تُعنى بمعاملات وملكية العقارات. أنجزت جوواي آي كيو آي أكثر من 48,000 عقار في عام 2024، وتُعلن عن عقارات بقيمة 4 تريليونات دولار أمريكي من 111 دولة، وتُحقق 10 ملايين تفاعل شهريًا من المستهلكين.
يُعد عام 2033 هدفًا لترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية للاستثمار والعيش والعمل. وأضاف أنصاري: "وضعت حكومة الإمارة هذه الأهداف في صميم استراتيجيتها الاقتصادية. وهنا يأتي دور أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف الوصول إلى ما يقارب 7 تريليونات دولار من التجارة الخارجية بحلول عام 2033، وتأمل أن يُضاعف هذا الربط الدولي اقتصاد المدينة بحلول ذلك الوقت. وتشير أرقام التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف. فقد بلغ إجمالي التجارة الخارجية 1.424 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 49% عن عام 2021. وقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من زيادة أرقام تجارتها على الرغم من ركود التجارة العالمية. وبالمقارنة، لم تنمو تجارة السلع العالمية إلا بنسبة 2.9% خلال العام".
تتمتع دبي بنفوذ واسع النطاق يُمكن تسميته "بالقوة الجوية". فالسياحة والإقامة والاستثمار من دول أخرى تعتمد جميعها على روابط الطيران. وإذا أرادت الإمارة تحقيق أهدافها الاقتصادية، فعليها مواصلة تحسين روابطها الجوية مع بقية العالم ليسهل السفر من وإلى دبي. ولهذا السبب، لطالما كان الطيران في صميم استراتيجية دبي للقوة الناعمة. وقد بدأ ذلك بتأسيس شركة الطيران الرائدة، طيران الإمارات، عام ١٩٨٥.
تتوقع دبي رقمًا قياسيًا قدره 150 مليون مسافر جوًا في عام 2025. قبل عقد من الزمان، في عام 2015، بلغ إجمالي عدد المسافرين 78 مليونًا فقط. إن هذا النمو بنسبة 92٪ مذهل وجعل مطار دبي الدولي أكثر المراكز الدولية ازدحامًا في العالم لأكثر من عقد. "لكي تستمر هذه الأرقام غير المسبوقة في النمو، تنفق دبي مليارات الدولارات لتوسيع مطار آل مكتوم الدولي (DWC). سيكون أكبر بخمس مرات من مطار دبي الدولي الحالي وسيحل محله بالكامل في النهاية. سيكلف المطار الجديد ما يعادل بناء برج خليفة، 22 مرة. إحدى فوائد كل هؤلاء الزوار هي الأموال التي يجلبونها ثم يتركونها وراءهم عندما يعودون إلى ديارهم مرة أخرى. سينفق المسافرون الدوليون 62 مليار دولار هذا العام. وهذا رقم قياسي جديد وأكثر من الثلث من ذروة عام 2019. تساهم السياحة بالفعل بما يقرب من درهم واحد من كل 10 في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ويبدو أن حصتها ستنمو أكثر،" قال أنصاري.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإماراتها، بما يُطلق عليه الدبلوماسيون "القوة الناعمة". تستطيع دبي الاستفادة من سمعتها العالمية، ومواردها المالية، وعلاقاتها لتعزيز الأمن، وجذب الاستثمارات والكفاءات، وتعزيز التجارة والسياحة. وصرح أنصاري قائلاً: "لقد لمسنا هذه القوة الناعمة جليةً خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخيرة للإمارات العربية المتحدة. فقد أعلن خلال هذه الزيارة عن صفقات بقيمة 200 مليار دولار، ووقع اتفاقية في مجال الذكاء الاصطناعي ستُتيح للدولة الخليجية وصولاً أوسع إلى الرقاقات المتقدمة التي كانت محظورة في السابق. تشهد التجارة ازدهارًا ملحوظًا، وينفق الزوار رقمًا قياسيًا قدره 62 مليار دولار، ويجري العمل على تشييد مطار أكبر بخمس مرات. ويبدو أن دبي مُستعدة لتحطيم معاييرها في مؤشر D33، والوصول إلى قائمة أفضل ثلاث مدن عالمية بحلول عام 2033".