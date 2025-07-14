دبي تحلق: تجارة وسياحة وقوة ناعمة تعزز أجندة عام 33 الطموحة

قال أحد الخبراء في هذا المجال إن دبي تسجل أرقاماً قياسية في التجارة والسياحة والقوة الناعمة بحلول عام 2025، وهو ما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خطة أجندة دبي الاقتصادية "D33".

لماذا يُعدّ جذب هذا العدد الكبير من الزوار من الخارج أمرًا بالغ الأهمية؟ لأن دبي تتمتع بقلة عدد سكانها نسبيًا، ولطالما اعتمدت على صادرات الموارد الطبيعية كمصدر دخل لها. ولكي تزدهر دبي في العقد المقبل، وما يليه، عليها مواصلة تنويع اقتصادها وجذب الإنفاق والاستثمار والكفاءات البشرية من الخارج، كما صرّح كاشف أنصاري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة جوواي آي كيو آي.

جوواي آي كيو آي هي مجموعة دولية متخصصة في تكنولوجيا العقارات، تُعنى بمعاملات وملكية العقارات. أنجزت جوواي آي كيو آي أكثر من 48,000 عقار في عام 2024، وتُعلن عن عقارات بقيمة 4 تريليونات دولار أمريكي من 111 دولة، وتُحقق 10 ملايين تفاعل شهريًا من المستهلكين.

يُعد عام 2033 هدفًا لترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية للاستثمار والعيش والعمل. وأضاف أنصاري: "وضعت حكومة الإمارة هذه الأهداف في صميم استراتيجيتها الاقتصادية. وهنا يأتي دور أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف الوصول إلى ما يقارب 7 تريليونات دولار من التجارة الخارجية بحلول عام 2033، وتأمل أن يُضاعف هذا الربط الدولي اقتصاد المدينة بحلول ذلك الوقت. وتشير أرقام التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف. فقد بلغ إجمالي التجارة الخارجية 1.424 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 49% عن عام 2021. وقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من زيادة أرقام تجارتها على الرغم من ركود التجارة العالمية. وبالمقارنة، لم تنمو تجارة السلع العالمية إلا بنسبة 2.9% خلال العام".

تتمتع دبي بنفوذ واسع النطاق يُمكن تسميته "بالقوة الجوية". فالسياحة والإقامة والاستثمار من دول أخرى تعتمد جميعها على روابط الطيران. وإذا أرادت الإمارة تحقيق أهدافها الاقتصادية، فعليها مواصلة تحسين روابطها الجوية مع بقية العالم ليسهل السفر من وإلى دبي. ولهذا السبب، لطالما كان الطيران في صميم استراتيجية دبي للقوة الناعمة. وقد بدأ ذلك بتأسيس شركة الطيران الرائدة، طيران الإمارات، عام ١٩٨٥.