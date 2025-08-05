دبي تحتضن قمة المتداولين العرب الـ48: مركز مالي يضيء ديسمبر المقبل

في محطة جديدة تؤكد موقع دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، تستعد جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية (UAE FMA) لاستضافة المؤتمر والمعرض الثامن والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA)، خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل في فندق الكونراد بدبي، بمشاركة أكثر من 500 من كبار المتخصصين في المال والاستثمار، يمثلون مؤسسات مالية وهيئات تنظيمية ومراكز بحثية من أكثر من 20 دولة.

ويُعدّ المؤتمر المنصة الأبرز عربياً لتبادل الخبرات في مجالات التداول، الخزانة، التكنولوجيا المالية، والاستثمار المؤسسي، ويهدف إلى دعم التكامل الإقليمي، ومواكبة التحولات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرح محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية قائلاً: "يُجسّد هذا المؤتمر التزام الإمارات بتعزيز مكانتها كعاصمة للمال والتكنولوجيا، ويعكس قدرة دبي على جمع قادة الفكر المالي العالمي تحت سقف واحد. وأضاف " نحن لا ننظّم مؤتمراً تقليدياً، بل نؤسّس لمساحة استراتيجية للتخطيط المشترك، وإعادة رسم خريطة الاستثمار في ضوء المتغيرات التقنية والاقتصادية. معربا عن سعادته بالترحيب بالوفود المشاركة في دبي، حيث الكفاءة المؤسسية تلتقي بالإبداع التقني والرؤية المستقبلية."

وقال: "الجمعية تفخر بأن تكون شريكاً في تعزيز التكامل المالي العربي، وتوفير منبر يليق بحجم التحديات والفرص المقبلة لقد استضاف المؤتمر في دوراته السابقة نخبة من أبرز الشخصيات الدولية، من بينهم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ورئيس

الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان غرينسبان، ما يعكس عمق الحضور الدولي وأهمية الطروحات التي يناقشها."

ويركّز المؤتمر على ستة محاور تمثّل القلب النابض للتحولات الجارية في النظام المالي، وتشمل مستقبل التكنولوجيا المالية والابتكار في الخدمات، تحولات الاقتصاد الكلي وتأثيرها على الأسواق الإقليمية، إدارة الخزانة والمخاطر في ظل التحديات الجيوسياسية، استراتيجيات الأصول والثروات في بيئة متقلبة، الإصلاحات التشريعية ودورها في تحفيز النمو، والاستدامة المالية ،والمسؤولية البيئية ،والاجتماعية.

كما يستضيف الحدث متحدثين دوليين من أبرز المؤسسات المالية والجامعات العالمية مثل أكسفورد، MIT، وLSE، إلى جانب جلسات نقاش رفيعة المستوى تجمع بين الأكاديمي والتطبيق العملي، وتوفّر منصة مثالية لصنّاع القرار، المستثمرين، والمبتكرين الماليين.

ويشهد المؤتمر معرضاً مصاحباً يقدّم أحدث ما توصلت إليه صناعة التكنولوجيا المالية من أنظمة ذكية لإدارة المخاطر، ومنصات تداول رقمية، وتقنيات بلوك تشين، وحلول الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، فضلاً عن فعاليات تواصل مؤسسي وجلسات عمل ثنائية، وفرص للتشبيك بين الجهات الاستثمارية والمبتكرين الماليين.

يشار إلى أن الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) تأسّس في لبنان عام 1972 كمؤسسة غير ربحية تضم ممثلين عن 14 دولة عربية، ويعمل على تطوير الممارسات المهنية، وتوحيد المعايير المالية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التداول وإدارة الأصول والخزانة