دبي تحتضن ثاني أطول برج عالمياً بارتفاع 725 متراً
كشفت "عزيزي للتطوير العقاري" عن ارتفاع برج "عزيزي" الذي يقع على قطعة أرض مميزة على شارع الشيخ زايد في دبي. حيث سيبلغ ارتفاعه 725 متراً، مما يجعله ثاني أطول مبنى في العالم.
سيحتوي برج "عزيزي"، الذي يتألف من أكثر من 131 طابقاً، على أجنحة فندقية فاخرة مستوحاة من سبعة مواضيع ثقافية، بالإضافة إلى مجموعة من الوحدات السكنية مثل شقق البنتهاوس والشقق السكنية وبيوت العطلات. وسيُطرح للبيع في فبراير 2025، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2028. كما سيحتوي البرج على مجموعة واسعة من المرافق مثل مراكز الصحة والمسابح والساونا والسينما والصالات الرياضية والأسواق الصغيرة واستراحات السكان ومنطقة لعب للأطفال وغيرها.
وسيكون برج "عزيزي" العقار الوحيد بنظام التملك الحر على شارع الشيخ زايد، وسيُعتبر معلماً هندسياً وتصميمياً استثنائياً. ستشمل مرافق البرج مركز تسوق عمودي موزع على سبعة طوابق، قاعة احتفالات فاخرة، ونادٍ شاطئي، بالإضافة إلى منصة مراقبة مميزة ومنطقة مخصصة للأنشطة الممتعة.
وسيحطم البرج العديد من الأرقام القياسية العالمية، بما في ذلك أعلى ردهة فندق في العالم في الطابق 11، وأعلى نادٍ ليلي في الطابق 126، وأعلى منصة مراقبة في الطابق 130، وأعلى مطعم في دبي في الطابق 122، وأعلى غرفة فندقية في دبي في الطابق 118. بالإضافة إلى ذلك، سيضم البرج مجموعة متنوعة من المطاعم الراقية والمرافق الفريدة.
وقال "مير رويزي"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "عزيزي للتطوير العقاري": "إن استثمارنا في برج "عزيزي"، والذي يتجاوز 6 مليارات درهم، يمثل أكثر من مجرد إنشاء هيكل مبدع، بل هو التزام بتحويل شارع الشيخ زايد وتعزيز أفق دبي بارتفاعات جديدة لا مثيل لها".
وأضاف: "لا يقتصر برج عزيزي على طوله الشاهق أو موقعه المتميز، بل إنه بفضل تصميمه المبتكر وتقنياته المتطورة، سيوفر هذا البرج مساكن فائقة الفخامة، ومركز تسوق عمودي فريد من نوعه، وأعلى منصة مراقبة في العالم، ومجموعة كبيرة من المرافق والمطاعم، وكل ذلك على ارتفاعات غير عادية. وسيجسد الفندق ذو السبع نجوم، الذي يتميز بأعلى ردهة في العالم، روح دبي، ويحتفل بثقافاتها السبع الكبرى من خلال تصميمه الداخلي المعقد."
وتابع قائلاً: "أود أن أعبر عن خالص امتناني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الدعم الذي تلقته شركة "عزيزي للتطوير العقاري" من السلطات في دبي لتنفيذ مشروع برج "عزيزي". هذا المشروع لا يتمحور فقط حول العوائد المالية، بل يتماشى مع رؤيتي لإنشاء إرث دائم، تكريماً لدبي كوجهة مثالية للسكان والزوار، وإنجازاً هندسياً مذهلاً يضع معايير جديدة للجودة والفخامة والابتكار."