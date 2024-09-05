دبي تحتضن ثاني أطول برج عالمياً بارتفاع 725 متراً

وأضاف: "لا يقتصر برج عزيزي على طوله الشاهق أو موقعه المتميز، بل إنه بفضل تصميمه المبتكر وتقنياته المتطورة، سيوفر هذا البرج مساكن فائقة الفخامة، ومركز تسوق عمودي فريد من نوعه، وأعلى منصة مراقبة في العالم، ومجموعة كبيرة من المرافق والمطاعم، وكل ذلك على ارتفاعات غير عادية. وسيجسد الفندق ذو السبع نجوم، الذي يتميز بأعلى ردهة في العالم، روح دبي، ويحتفل بثقافاتها السبع الكبرى من خلال تصميمه الداخلي المعقد."