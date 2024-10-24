دبي تحتضن أول معرض احترافي للساعات الفاخرة المستعملة

شهدت سوق الساعات المستعملة المعتمدة طفرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، حيث قُدرت قيمتها بنحو 25 مليار دولار في عام 2023، بفضل الأعداد الكبيرة من جامعي الساعات العالميين الذين يبحثون عن الساعات النادرة أو التي تم التوقف عن إنتاجها. تظل الإمارات العربية المتحدة واحدة من مراكز صناعة الساعات العالمية، حيث من المتوقع أن تحقق سوق الساعات الفاخرة إيرادات تبلغ نحو 3 مليارات دولار في عام 2024، مما يمثل نمواً يزيد عن 20 في المئة عن العام الماضي."

مع ظهورها الرائد في نوفمبر المقبل، يقدم ووتش لوكيتر جانباً جديداً ومبتكراً لصناعة الساعات في الشرق الأوسط، والذي لن يعمل فقط على تعزيز العلاقات داخل مجتمع صناعة الساعات، بل سيقدم أيضاً أشخاصاً جدداً إلى عالم الساعات الرائع.