دبي تحتضن أول معرض احترافي للساعات الفاخرة المستعملة
في نوفمبر المقبل، ستعزز دبي مكانتها كواحدة من أهم المراكز الرئيسية لصناعة الساعات في العالم من خلال استضافة معرض (ووتش لوكيتر) Watch Locater، وهو حدث مبيعات رائد للساعات النادرة والاستثنائية.
"ستتوفر عشرات الساعات المذهلة للبيع في دبي خلال أول معرض احترافي للساعات الفاخرة المستعملة في الشرق الأوسط. ومن بين القطع البارزة في الحدث الافتتاحي لمعرض (ووتش لوكيتر) Watch Locator، ساعات (دايتون) Daytona و (جي ام تي ماستر) GMT Master الأيقونية من (روليكس) Rolex، و(أوميغا سبيد ماستر) Omega Speedmaster الشهيرة، وساعة (تاغ هيور موناكو )TAG Heuer Monaco الأسطورية لرياضة السيارات، بالإضافة إلى ساعتي(ناتيلس) Nautilus و أكوانات Aquanaut من (باتيك فيليب) Patek Philippe، من تصميم المصمم الشهير(جيرالد جينتا) Gerald Genta."
"يُقام معرض المبيعات المرموق على مدار ثلاثة أيام، من 1 إلى 3 نوفمبر، في قاعة الحفلات الفاخرة بفندق ون آند أونلي رويال ميراج على الواجهة البحرية في دبي. سيجتمع العديد من خبراء الساعات وعشاقها وهواة جمعها في هذا الحدث الهام لاستعراض الساعات الرائعة التي يقدمها 25 من المتاجر المرموقة. تم اختيار هؤلاء الخبراء في الساعات المستعملة بعناية من قبل (ووتش لوكيتر) لضمان تقديم مجموعة مميزة من الساعات التي تتميز بالأصالة الكاملة والمصداقية التامة."
ومن المتوقع أن يحضر عشاق الساعات المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا معرض (ووتش لوكيتر) والاطلاع على الساعات الراقية من أمثال (لاكشوري زون) Luxury Zone و(ساعات كالبير) Caliber Watches و (تريس هيرمانوس) Tres Hermanos و (جالوب واتش) Gallop Watches و (ألو يو أيه أي) Allu UAE و (هوت هورولوغ) Haute Horologe و(ووتش تريد) Watch Trade و (أوبتو ووتش سي أو) Opto Watch Co في حدث غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط.
"إلى جانب كونه حدثاً تجارياً لبيع الساعات، والأحزمة، والإكسسوارات، سيقدم معرض ووتش لوكيتر يومياً سلسلة من المزادات الحية المثيرة التي يديرها خبير مزاد، حيث سيتم عرض قطع مختارة من العارضين للبيع بالمزاد. كما ستتاح للزوار فرصة بيع ساعاتهم المستعملة لعارضين متخصصين."
"كان اختيار دبي كنقطة انطلاق لأول حدث مبيع ساعات مستعملة خياراً واضحاً لمؤسسيه جورج وكاميل صوفيا. فبفضل خبرتهما المشتركة التي تزيد عن 40 عاماً، يتمتع المقيمون في الإمارات بخبرة واسعة في مشهد الساعات الفاخرة والمجوهرات في منطقة الخليج. أسس جورج وكاميل شركة السلع الفاخرة (انتيرلينكس دي أم سي سي) Interlinx DMCC في عام 2017، وتعاونوا الآن مع (بارغ ايفينت) BARG Events لإنشاء معرض ووتش لوكيتر. وقد سبق لشركة (بارغ ايفينتس) تنظيم إكسبو 2020 EXPO 2020 و(كوب 28) COP28 في دبي، بالإضافة إلى دعم مشاريع للعلامات التجارية الفاخرة مثل (سواروفسكي)Swarovski و (تشوبارد غراف) Graff Chopard."
"يقول جورج وكاميل: 'تُعد دبي مركزاً مرموقاً للغاية لصناعة الساعات، لذا كان من المنطقي تماماً أن نبدأ ووتش لوكيتر هنا في هذه المدينة المزدهرة. فهي موطن للعديد من جامعي الساعات المميزين وعشاقها من جميع أنحاء العالم. ومع الاهتمام المتزايد بالساعات الفاخرة المستعملة، أردنا أن نفعل شيئاً لم يُقم به من قبل، ونقدم أول حدث مبيعات احترافي للساعات المستعملة في المنطقة. لقد نظمنا بعناية مجموعة رائعة من العارضين الموثوقين الذين يشاركوننا شغفنا بصناعة الساعات، ونقدم فرصة نادرة لهواة الجمع لبناء علاقات مع أشخاص متشابهين في التفكير يرغبون في شراء ساعات مستعملة جميلة ونادرة في بيئة ودية وجديرة بالثقة. لا يمكننا الانتظار للترحيب بخبراء الساعات وعشاق الساعات المبتدئين في ون آند أونلي رويال ميراج، لما نأمل أن يكون الأول من العديد من الأحداث المثيرة حيث نحتفل بحبنا واحترامنا للساعات.'"
شهدت سوق الساعات المستعملة المعتمدة طفرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، حيث قُدرت قيمتها بنحو 25 مليار دولار في عام 2023، بفضل الأعداد الكبيرة من جامعي الساعات العالميين الذين يبحثون عن الساعات النادرة أو التي تم التوقف عن إنتاجها. تظل الإمارات العربية المتحدة واحدة من مراكز صناعة الساعات العالمية، حيث من المتوقع أن تحقق سوق الساعات الفاخرة إيرادات تبلغ نحو 3 مليارات دولار في عام 2024، مما يمثل نمواً يزيد عن 20 في المئة عن العام الماضي."
مع ظهورها الرائد في نوفمبر المقبل، يقدم ووتش لوكيتر جانباً جديداً ومبتكراً لصناعة الساعات في الشرق الأوسط، والذي لن يعمل فقط على تعزيز العلاقات داخل مجتمع صناعة الساعات، بل سيقدم أيضاً أشخاصاً جدداً إلى عالم الساعات الرائع.