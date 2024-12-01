دبي تحتضن أكبر معرض تجاري ياباني في الشرق الأوسط

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 30 ألف زائر من رجال الأعمال والتجار، ومن المتوقع أن يصبح المعرض أكبر معرض تجاري ياباني في الشرق الأوسط، مما يعزز التعاون والتبادل الثقافي بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.