دبي تتفوق على نيويورك ولندن وباريس في سوق العقارات

وجدير بالذكر أن هذا النمو مدفوع بكون سوق العقارات في دبي لا يزال أكثر تكلفة من بعض المدن الكبرى مثل نيويورك وهونج كونج ولندن وباريس.

وعلى الرغم من أن القدرة على تحمل التكاليف والعوائد المرتفعة قد جذبت المستثمرين الأجانب، إلا أن الأفراد ذوي الثروات العالية قد انتقلوا إلى دبي للاستمتاع بجودة الحياة العالمية المستوى والأمان الذي توفره هذه المدينة لسكانها.