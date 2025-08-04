دبي تتصدر مكاسب أسهم الخليج بارتفاع قياسي يقارب 8%

سجلت سبعة من أصل عشرة مؤشرات قطاعية مكاسب، حيث قادت قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والعقارات النمو الإجمالي. وتصدر مؤشر الرعاية الصحية المؤشر بارتفاع نسبته 11%، مغلقًا عند 2,162.1 نقطة، مدعومًا بمكاسب جميع الشركات الأربع المكونة للمؤشر، وأبرزها سهم بيور هيلث الذي قفز بنسبة 11.9%. وارتفع مؤشر العقارات بنسبة 7% ليصل إلى 14,115.3 نقطة، مدعومًا بارتفاع أسعار جميع الشركات الخمس، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 20.2% في سهم شركة الخليج للاستثمار. في الوقت نفسه، شهد مؤشر المرافق العامة أكبر انخفاض، حيث انخفض بنسبة 4.6%.