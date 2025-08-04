دبي تتصدر مكاسب أسهم الخليج بارتفاع قياسي يقارب 8%

واصلت بورصة دبي التفوق على بقية أسواق الأسهم الخليجية في يوليو/تموز، بحسب تقرير نشر يوم الأحد.
وفقًا للتقرير الشهري لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن كامكو إنفست، حقق المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسبه الشهرية الرابعة على التوالي، مرتفعًا بنسبة 7.9% ليغلق عند 6,159.2 نقطة، مسجلاً بذلك أقوى أداء شهري على مستوى المنطقة. وقد دفع هذا الارتفاع عائد المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 19.4%، وهو أعلى معدل بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025.
كان أداء القطاعات إيجابيًا بشكل عام، حيث سجلت خمسة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية مكاسب. وتصدر مؤشر القطاع المالي قائمة القطاعات المرتفعة، مرتفعًا بنسبة 12.1%، يليه قطاع العقارات (+11.7%)، ثم قطاع الصناعات (+6.9%). وتلقى مؤشر القطاع المالي دعمًا من ارتفاعات في أسعار أسهم شركات رئيسية، مثل بنك دبي التجاري (+20.1%) وبنك الإمارات دبي الوطني (+17.3%). في المقابل، انخفض مؤشر السلع الاستهلاكية التقديرية بنسبة 4.2%، مسجلًا أكبر انخفاض بين القطاعات.
أظهرت بيانات أداء الأسهم الشهرية الصادرة عن بلومبرغ أن شركة اكتتاب القابضة كانت الأكثر ربحًا، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 43.2% في يوليو. تلتها شركة الأغذية المتحدة وبنك دبي التجاري بمكاسب بلغت 21.5% و20.1% على التوالي. على الجانب السلبي، تصدرت شركة الاستشارات المالية الدولية قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض نسبته 9.2%، بينما انخفضت أسهم الوطنية للتأمينات العامة وشركة دبي للمرطبات بنسبة 8.1% و7.6% على التوالي.
كما اكتسب نشاط التداول زخمًا. وارتفع إجمالي حجم الأسهم بنسبة 7.4% ليصل إلى 7.5 مليار سهم، مقارنةً بـ 7 مليارات سهم في يونيو. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 10.7% لتصل إلى 16.7 مليار درهم. وتصدرت شركة الاتحاد العقارية قائمة الشركات من حيث حجم التداول بتداول 1.2 مليار سهم، تلتها شركة دريك آند سكل العالمية (836.3 مليون سهم)، ثم شركة ديار للتطوير (669.7 مليون سهم). أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة إعمار العقارية القائمة بتداولات بلغت 3.6 مليار درهم، تلتها شركة دبي الإسلامي (1.5 مليار درهم)، ثم بنك الإمارات دبي الوطني (1.2 مليار درهم).
أبوظبي تحافظ على الزخم الصعودي
كما سجل مؤشر فوتسي أبوظبي (FTSE ADX) مكاسبه الشهرية الرابعة على التوالي، مرتفعًا بنسبة 4.1% في يوليو، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8% في يونيو. وأغلق المؤشر عند 10,370.66 نقطة، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى 10.1%.
سجلت سبعة من أصل عشرة مؤشرات قطاعية مكاسب، حيث قادت قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والعقارات النمو الإجمالي. وتصدر مؤشر الرعاية الصحية المؤشر بارتفاع نسبته 11%، مغلقًا عند 2,162.1 نقطة، مدعومًا بمكاسب جميع الشركات الأربع المكونة للمؤشر، وأبرزها سهم بيور هيلث الذي قفز بنسبة 11.9%. وارتفع مؤشر العقارات بنسبة 7% ليصل إلى 14,115.3 نقطة، مدعومًا بارتفاع أسعار جميع الشركات الخمس، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 20.2% في سهم شركة الخليج للاستثمار. في الوقت نفسه، شهد مؤشر المرافق العامة أكبر انخفاض، حيث انخفض بنسبة 4.6%.
نظرة عامة إقليمية
في جميع أنحاء المنطقة، واصلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها في يوليو، مدفوعةً بالتفاؤل بشأن أرباح الربع الثاني. وسجّل مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا بنسبة 2.2%، مسجلًا ارتفاعه الشهري الثاني على التوالي، بدعمٍ واسع النطاق من جميع البورصات. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.7%، مما يعكس زخمًا إيجابيًا في معظم الأسواق، باستثناء المملكة العربية السعودية والبحرين، اللتين انخفضتا بنسبة 9.3% و1.5% على التوالي.