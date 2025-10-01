دبي تتصدر قوائم السفر الفردي عالميًا في 2025

طريقة السفر تتغير. فلم تعد ترتبط بفكرة الرحلات المنظمة أو البرامج الصارمة، إذ يعيد المسافرون اليوم كتابة قواعد الاستكشاف. أصبح عدد أكبر من أي وقت مضى يختار السفر بمفرده، مدفوعًا برغبة في الحرية والاستقلالية والتجارب الثقافية الأصيلة. وما كان يعد سابقًا مسعىً محدود النطاق أصبح اليوم تيارًا رئيسيًا في السياحة العالمية.
وجدت دبي نفسها في صميم هذا التحول. إذ كشف استطلاع جديد أجرته "ترافلباغ"، وشمل أكثر من 1000 مسافر بريطاني، أن الإمارة جاءت ضمن قائمة أفضل 10 وجهات سياحية فردية على مستوى العالم. لتنضم بذلك إلى أسماء بارزة مثل اليابان وكندا وأستراليا، مثبتة مكانتها في مخيلة كل من يرغب في رؤية العالم على طريقته الخاصة.
هذا التقدم في التصنيف ليس مجرد رقم إضافي، بل يعد إشارة على السمعة المتنامية لدبي كوجهة يستطيع فيها المسافرون الاستكشاف بحرية واكتشاف تجارب تمتد إلى ما هو أبعد من أفقها العمراني البراق.
صعود الاستقلالية
شهد السفر الفردي إقبالًا كبيرًا. فخلال العام الماضي وحده، سجلت "غوغل" أكثر من 580 ألف عملية بحث في المملكة المتحدة مرتبطة بالسفر الفردي. وفي أغسطس ارتفعت عمليات البحث بنسبة 81% خلال شهر واحد فقط، مما يبرز تحولًا ثقافيًا يتسارع بوتيرة كبيرة.
جيل "زد" يقود الكثير من هذا الزخم. فبالنسبة لهذا الجيل الرقمي، السفر بمفرده ليس مخاطرة بل هو بمثابة طقس عبور وتجربة أساسية. فهم واثقون بقدرتهم على إعداد برامجهم الخاصة، وحجز أنشطتهم عبر الإنترنت، واحتضان الوجهات التي تجمع بين الأمان والإثارة.
دبي تناسب هذه العقلية تمامًا. فهي مدينة تحمل تناقضات متناغمة، حيث تقف العمارة المستقبلية جنبًا إلى جنب مع الأسواق التراثية، ويتجاور الطعام الفاخر بخمس نجوم مع عربات الأطعمة الشعبية، وحيث تحظى رحلات الصحراء بنفس شعبية المنتجعات الفاخرة. بالنسبة لجيل يتوق إلى التنوع والأصالة، تقدم دبي هذه التجارب بوفرة.
مدينة على قائمة الأمنيات
تُظهر بيانات "ترافلباغ" أن 11.11% من المسافرين البريطانيين أضافوا دبي إلى قائمة الأمنيات الخاصة بالسفر الفردي، لتحتل المرتبة العاشرة عالميًا. لكن بين فئات الشباب، فإن جاذبيتها أقوى بكثير. إذ أعرب أكثر من 30% من المشاركين من جيل "زد" عن رغبتهم في زيارتها، وجاء جيل الألفية قريبًا منهم بنسبة 28%.
يعد هذا إنجازًا نادرًا. فالعديد من الوجهات تجذب إما الباحثين عن الفخامة أو عشاق الثقافة، لكن قلما تجمع بين الاثنين. تكمن قوة دبي في قدرتها على الجمع بين العوالم، لتلبي رغبات المسافرين الذين يحلمون بتناول العشاء في برج العرب، وأولئك الذين يريدون المساومة على أسعار التوابل في ديرة.
من الحلم إلى التنفيذ
يُظهر الاستطلاع أيضًا أن دبي ليست مجرد حلم بل واقع لكثيرين. فبينما تتصدر وجهات مثل اليابان أو جزر المالديف قوائم الأمنيات، تأتي دبي بين الوجهات الأكثر حجزًا فعليًا. حيث إن 4.6% من المشاركين البريطانيين بالفعل يخططون لبرامج سفر إلى هذه المدينة، مما يضعها في نفس الفئة مع وجهات بعيدة المدى مثل الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا.
هذا التحول من الطموح إلى التنفيذ يعد أمرًا مهمًا. فهو يوضح أن دبي لا تلهم رغبة السفر فحسب، بل تدفع أيضًا باتجاه حجوزات فعلية، مما يعكس نجاحها في مختلف مراحل رحلة المسافر.
الأنشطة الأكثر قيمة
عند سؤال المشاركين عن أكثر ما يقدّرونه في السفر الفردي، جاءت التسوق والأسواق في المرتبة الأولى. تلتها المواقع التراثية والثقافية في المرتبة الثانية، ثم رحلات الطرق الطويلة.
دبي تقدم كل ما يبحث عنه هؤلاء. فهي تضم "دبي مول"، أحد أكبر وجهات التسوق في العالم، إلى جانب سوق الذهب وسوق التوابل اللذين يقدمان تجربة الأسواق الأصيلة. وتتنوع تجاربها الثقافية بين حي الفهيدي التاريخي والمعارض الحديثة والمسارح. أما لعشاق الطرق المفتوحة، فرحلات هتا أو الصحراء توفر ملاذًا مثالياً.
عامل التسويق
ومع تغير تفضيلات المسافرين، تتغير أيضًا الطرق التي تصل بها الوجهات إلى جماهيرها. ففي منتدى "ياندو آدز لايف: الوجهة التالية"، كشفت الذراع الإعلانية لمجموعة "ياندو" كيف أصبح الإعلان يلعب دورًا متزايدًا في تحديد وجهات السفر. ووفقًا لنتائجهم، فإن ما يقرب من نصف المسافرين المستطلعة آراؤهم يتأثرون بالحملات الإعلانية الموجهة عند اختيار وجهاتهم. وتلعب التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمحتوى الموجَّه محليًا، وأنماط البحث الآنية دورًا رئيسيًا في تحويل المسافر من مرحلة الحلم إلى التنفيذ. كما أن عامل التوقيت بالغ الأهمية. فتُظهر بيانات "ياندو" أن 60% من المسافرين من الأسواق الناشئة يخططون لرحلاتهم قبل شهرين أو ثلاثة أشهر فقط، أي أقصر بكثير من دورات التخطيط السنوية الشائعة في أوروبا والولايات المتحدة. وبالنسبة لدبي، يعني هذا أن الحملات التسويقية المرتبطة بالمواسم الرئيسية مثل عيد الفطر ومهرجان دبي للتسوق وفصل الشتاء تعد بالغة الأهمية في تحويل الاهتمام إلى وصول فعلي.
وقالت آنا يستربوفا، رئيسة قسم المناطق في روسيا ورابطة الدول المستقلة ودول البلطيق بهيئة دبي للسياحة: "إن التعاون بين هيئات السياحة وشركات الطيران والفنادق وشركاء التكنولوجيا أمر أساسي للحفاظ على مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية رائدة. وتلعب مثل هذه الفعاليات دورًا رئيسيًا في جمع هذه الأطراف معًا، للمساعدة في صياغة استراتيجيات تعتمد على الابتكار والتسويق القائم على البيانات. ومن خلال ذلك، يمكننا خلق تجارب تتناغم مع المسافرين من مختلف أنحاء العالم، مع ضمان أن تظل المنطقة في طليعة نمو القطاع السياحي".
لماذا دبي مناسبة للمسافرين الأفراد
المغامرة: القفز بالمظلات فوق نخلة جميرا وقيادة السيارات فوق الكثبان الرملية في الصحراء.
الراحة: منتجعات صحية عالمية المستوى، ومطاعم راقية، ومنتجعات صحية.
الثقافة: الأسواق التقليدية، والأحياء التاريخية مثل حي الفهيدي، ومتحف المستقبل.
السلامة: تتمتع دبي بسمعة طيبة كواحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم.