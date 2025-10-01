دبي تتصدر قوائم السفر الفردي عالميًا في 2025

ومع تغير تفضيلات المسافرين، تتغير أيضًا الطرق التي تصل بها الوجهات إلى جماهيرها. ففي منتدى "ياندو آدز لايف: الوجهة التالية"، كشفت الذراع الإعلانية لمجموعة "ياندو" كيف أصبح الإعلان يلعب دورًا متزايدًا في تحديد وجهات السفر. ووفقًا لنتائجهم، فإن ما يقرب من نصف المسافرين المستطلعة آراؤهم يتأثرون بالحملات الإعلانية الموجهة عند اختيار وجهاتهم. وتلعب التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمحتوى الموجَّه محليًا، وأنماط البحث الآنية دورًا رئيسيًا في تحويل المسافر من مرحلة الحلم إلى التنفيذ. كما أن عامل التوقيت بالغ الأهمية. فتُظهر بيانات "ياندو" أن 60% من المسافرين من الأسواق الناشئة يخططون لرحلاتهم قبل شهرين أو ثلاثة أشهر فقط، أي أقصر بكثير من دورات التخطيط السنوية الشائعة في أوروبا والولايات المتحدة. وبالنسبة لدبي، يعني هذا أن الحملات التسويقية المرتبطة بالمواسم الرئيسية مثل عيد الفطر ومهرجان دبي للتسوق وفصل الشتاء تعد بالغة الأهمية في تحويل الاهتمام إلى وصول فعلي.