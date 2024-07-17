دبي تتصدر سوق مكاتب الأعمال العالمي

يشهد قطاع المكاتب في سوق العقارات في دبي ارتفاعاً كبيراً في عدد الالتزامات المسبقة للمرة الأولى، حيث برزت دولة الإمارات كوجهة مفضلة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

ويقول المسؤولون التنفيذيون في القطاع إن المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في دبي تعمل بنسبة إشغال تزيد عن 95 في المائة، ويأتي الطلب بشكل رئيسي من الشركات الهندية والصينية والأوروبية إلى جانب الشركات القائمة التي تعمل على توسيع أعمالها.