دبي تتصدر سوق مكاتب الأعمال العالمي
يشهد قطاع المكاتب في سوق العقارات في دبي ارتفاعاً كبيراً في عدد الالتزامات المسبقة للمرة الأولى، حيث برزت دولة الإمارات كوجهة مفضلة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.
ويقول المسؤولون التنفيذيون في القطاع إن المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في دبي تعمل بنسبة إشغال تزيد عن 95 في المائة، ويأتي الطلب بشكل رئيسي من الشركات الهندية والصينية والأوروبية إلى جانب الشركات القائمة التي تعمل على توسيع أعمالها.
وصدر عن أحدث دراسة أجراها بنك الإمارات دبي الوطني أفادت : "لقد زاد عدد الالتزامات المسبقة في المشاريع قيد الإنشاء عبر معظم الأسواق الصغيرة، وفي حين أن هذا الأمر شائع جداً في أسواق المكاتب المخضرمة على مستوى العالم، إلا أن الأمر لم يُلاحظ إلا مؤخراً في مشهد المكاتب في دبي، وهو مؤشر على اهتمام الشركات بالمدينة على المدى الطويل".
وتضيف الدراسة : "لقد برزت دولة الإمارات كوجهة مفضلة للشركات التي تسعى لتوسيع نطاق مكاتبها. وباعتبارها بوابة إلى المنطقة، فقد تركز الجزء الأكبر من الطلب على المكاتب في دبي، وإلى جانب مواقع أخرى في المنطقة مثل أبو ظبي والرياض، تحدت دبي الركود العالمي في نشاط المكاتب الذي شهدناه على مدى السنوات القليلة الماضية".
ونما الطلب على المساحات المكتبية عالمياً مع انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كوفيد19 وعودته إلى مستويات ما قبل الجائحة. لكن بعض الأسواق في آسيا تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة الآن.
نسبة إشغال 95% في مكاتب الدرجة الأولى
وأشارت الدراسة إلى أن الطلب ارتفع تدريجياً على مدى السنوات القليلة الماضية، مدفوعاً في البداية بنشاط دمج ونقل الشركات القائمة من مساحات مكتبية أصغر وأماكن متعددة إلى موقع مركزي واحد. ومع ذلك، فإن عوامل العروض ذات الدرجة الأولى الفعالة من حيث التكلفة والانتعاش في النشاط الاقتصادي والسياحي مدفوعاً بسياسات حكومية حكيمة، وضعت دبي كبديل مناسب للشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع نطاق مكاتبها وتأمين محفظتها العقارية للمستقبل في منطقة مهيأة للنمو الاقتصادي المستدام.
وقال محللو أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني: "عبر المنطقة، كانت دبي في الطليعة من حيث انتعاش الطلب من قبل المستأجرين بعد رفع قيود الإغلاق. واستمر هذا الاتجاه مع تشغيل معظم المساحات من الدرجة الأولى في جميع أنحاء المدينة حالياً بنسبة إشغال تبلغ 95 في المائة أو أكثر. وهذا يتناقض بشكل حاد مع اتجاهات ما قبل الجائحة عندما كانت مستويات الطلب منخفضة وتم تقديم حوافز الإيجار المختلفة مثل فترات الإعفاء المطولة ومواقف السيارات الإضافية والمساهمة في التجهيز من قبل الملاك".
وتم ملاحظة ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية من قبل الشركات القائمة وكذلك من الشركات الجديدة التي تدخل السوق المحلية.
كما جاء في الدراسة أيضاً: "تم ملاحظة طلبات من الشركات الهندية والشركات من أوروبا وشركات التكنولوجيا من الصين. كما كان هناك أيضاً زيادة في الطلب من الشركات المرتبطة بالخدمات المصرفية والمالية، وخاصة صناديق التحوط التي توسعت بشكل كبير في المنطقة. ويعد مركز دبي المالي العالمي هو المنطقة الحرة المفضلة لشركات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين. شهد السوق الصغير 1451 تسجيلاً جديداً للشركات في عام 2023، بنمو 34 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، نظراً لأن مستويات الإشغال في السوق الصغير تبلغ حالياً في المتوسط 95 في المائة، فقد كان هناك تأثير جانبي في الطلب على أسواق أبوظبي العالمية. وفي جميع الأسواق الصغيرة الأخرى، ظلت مستويات النشاط قوية في جميع أنحاء مركز دبي التجاري العالمي ومدينة دبي للإنترنت ومدينة الإعلام".
ولتلبية الطلب المتزايد على المكاتب، من المتوقع أن تتم إضافة أكثر من 1.2 مليون قدم مربع من المساحات من الدرجة الأولى في دبي في السنوات القليلة المقبلة.