دبي تتحدى التوترات الإقليمية بصفقة عقارية تاريخية بقيمة 422 مليون درهم

متجاهلة المخاوف المحيطة بالصراع الإقليمي المستمر، واصل سوق العقارات المرن في دبي تسجيل صفقات بأكثر من 100 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة.
تم بيع شقة فاخرة في دبي "على الخارطة" مقابل 422 مليون درهم (115 مليون دولار)، وقد وُصفت الصفقة بأنها مؤشر قوي على الثقة في سوق العقارات بالمدينة والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أكدت شركة "إف إيه إم العقارية" (fäm Properties) بيع الشقة البالغة مساحتها 31,201 قدم مربع في مشروع "أمان ريزيدنسز دبي" الواقع في شبه جزيرة جميرا. وأظهرت بيانات منصة "DXBinteract"، التي طورتها الشركة بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قيمة الصفقة بلغت 13,525 درهماً للقدم المربع الواحد.
ويتعزز تطور السوق بشكل أكبر من خلال تحول ديناميكيات المشترين؛ حيث ساهم انتقال المستخدمين النهائيين من الاستئجار إلى التملك، واستمرار تدفق رؤوس الأموال الدولية، وتوسع ممرات التملك الحر في المناطق الاستراتيجية، في توسيع قاعدة المشاركة. وفي الوقت نفسه، تساهم خطط التوريد المنضبطة وإطلاق المشاريع على مراحل في تعزيز استقرار الأسعار في المجتمعات الرئيسية.
وصرح فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إف إيه إم العقارية": «إن بيع وحدة فائقة الفخامة بهذا المستوى له أهمية خاصة في الظروف الراهنة، فهو يؤكد حقيقة أن سوق العقارات في دبي أقوى هيكلياً مما كان عليه في أي وقت مضى».
وأضاف: «أكثر من 70% من المعاملات الآن مدفوعة بالمستخدم النهائي وليس بالمضاربة. قاعدة المشترين متنوعة عالمياً، ونشاط الرهن العقاري تضاعف خلال أربع سنوات، كما نضجت البيئة التنظيمية. الأساسيات لم تتغير بين عشية وضحاها بسبب الأحداث الإقليمية».
وأشار المسدي إلى أن الجهود الهائلة التي تبذلها سلطات الإمارات لضمان أمن وسلامة كل من يعيش ويعمل هنا في جميع الأوقات، ترسل أقوى رسالة ممكنة للمستثمرين.
واختتم قائلاً: «لقد كان هذا هو الحال دائماً، ويتجلى أثر ذلك في بيع شقة مقابل 422 مليون درهم في المناخ الحالي، وفي وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى دبي ومنطقة الخليج. إنها صفقة تقول الكثير عن دولة الإمارات ككل، وعن دبي بشكل خاص كواحدة من الوجهات الرائدة عالمياً للمستثمرين العقاريين الأثرياء».