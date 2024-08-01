دبي: تباطؤ ارتفاع الإيجارات مع استقرار السوق

ستستمر أسعار الإيجار في الارتفاع في دبي، ولكن بوتيرة أبطأ حيث بدأ السوق في إظهار علامات استقرار مع بقاء المزيد من عروض الإيجار دون تغيير خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأظهرت البيانات أن المزيد من سكان دبي قاموا بتجديد عقود إيجاراتهم خلال الربع الثاني من العام وسط وصول الإيجارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الإمارة.

وقال "تيمور خان"، رئيس الأبحاث لدى مجموعة "سي بي آر إي" "CBRE": "نتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع في كل من أسواق البيع والإيجار لكننا لن نرى ذلك يحدث بنفس الوتيرة، خاصة مع ظهور بعض أوجه الاستقرار على السوق".

وأشار إلى أنه في النصف الأول من عام 2024، ظلت 88.1% من عروض البيع دون تغيير وكذلك 73.8% من عروض الإيجار دون تغيير، مقارنة بـ 79.6% و 72.9% خلال نفس الفترة من العام السابق، على التوالي.

وقال:" عند إصدار تقرير الربع الثاني من المتوقع أن يظل الأداء في سوق العقارات السكنية في دبي قوياً خلال الفترة المقبلة".

وبعد ارتفاع دام ثلاث سنوات ونصف، تستمر الإيجارات والأسعار في الارتفاع في عام 2024، خاصة في القطاع الرئيسي، بسبب تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية إلى دبي.

وقد دفع هذا أيضاً المعاملات المالية إلى مستويات قياسية في الإمارة.

وأضاف "تيمور خان": "ظل معدل نمو الإيجارات ثابتاً، حيث ارتفع متوسط الإيجارات السكنية بنسبة 21.1% خلال العام حتى يونيو 2024، مدفوعاً بنمو بنسبة 22.2% في متوسط إيجارات الشقق وزيادة بنسبة 12.7% في متوسط إيجارات الفلل. واعتباراً من يونيو 2024، بلغ متوسط إيجارات الشقق 127.969 درهماً والفلل 354.512 درهماً سنوياً على التوالي".

وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، تم تسجيل أعلى أسعار إيجار سنوية للشقق والفلل في نخلة جميرا، حيث بلغ متوسط الإيجارات المطلوبة 279,826 درهماً، وفي البراري بمتوسط إيجارات بلغ 1,344,844 درهماً.

تجديد عقود الإيجار

واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد تم تسجيل إجمالي 299.564 عقد إيجار في النصف الأول من العام، بارتفاع نسبته 52.5% عن رقم 2019، و 5.8% عن نفس الفترة من عام 2023.

ووضح "تيمور خان": "تم دفع هذه الزيادة على أساس سنوي في المقام الأول من خلال زيادة بنسبة 11.9% في إجمالي عدد العقود المجددة المسجلة، في حين انخفضت التسجيلات الجديدة بنسبة 3.7%، حيث لا نزال نرى المستأجرين يختارون تجديد عقود الإيجار الحالية عوضاً عن استئجار وحدات جديدة والتي من المؤكد أن تكاليفها تكون أعلى بكثير".