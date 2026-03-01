دبي تؤكد استمرارية الأعمال والقطاع الخاص يبرهن على مرونته

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له بأن القطاع الخاص في الإمارة يواصل أعماله كالمعتاد، حيث تسير معظم الأنشطة التجارية دون انقطاع.
وجاء في البيان: "نثني على التزام القطاع ومرونته في الحفاظ على الزخم الاقتصادي للإمارة". هذا وقد حثت دولة الإمارات اليوم مؤسسات القطاع الخاص في جميع أنحاء الدولة على اعتماد نظام العمل عن بُعد لموظفيها لمدة ثلاثة أيام.
وحثت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات على تطبيق ترتيبات العمل عن بُعد قدر الإمكان، وذلك لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من الأحد 1 مارس وحتى الثلاثاء 3 مارس.
وأوضحت الوزارة أن قرار تعليق العمل من عدمه متروك للسلطات المحلية المختصة في كل إمارة.
وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الجوية والدفاع الجوي تعاملت حتى الآن مع 165 صاروخاً باليستياً، وصاروخين جوالين (كروز)، و541 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الهجوم الإيراني.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات لا تزال في حالة تأهب قصوى وجاهزة للرد على أي تهديدات، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار هي الأولوية القصوى. كما حثت الجمهور على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتجنب تداول التقارير غير المؤكدة أو الشائعات.