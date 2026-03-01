دبي تؤكد استمرارية الأعمال والقطاع الخاص يبرهن على مرونته

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات لا تزال في حالة تأهب قصوى وجاهزة للرد على أي تهديدات، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار هي الأولوية القصوى. كما حثت الجمهور على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتجنب تداول التقارير غير المؤكدة أو الشائعات.