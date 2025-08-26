دبي بين أفضل 3 أسواق سكنية عالمية بنمو رأس مال قوي

أكدت دبي مكانتها كواحدة من أفضل الأسواق السكنية الرئيسية أداءً في العالم، حيث سجلت نمواً قوياً في القيمة الرأسمالية في النصف الأول من عام 2025، وفقاً لتقرير صدر يوم الثلاثاء.
وفقًا لأحدث مؤشر سافيلز العالمي للعقارات السكنية الفاخرة، ارتفعت القيم الرأسمالية للعقارات الفاخرة في الإمارة بأكثر من 5% خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً باستمرار الهجرة، ومرونة معنويات المستثمرين، وقلة المعروض من المنازل الفاخرة. وأظهرت البيانات أن هذا النمو يضعها في مرتبة أدنى بقليل من طوكيو وبرلين على المؤشر.
وتتوقع سافيلز تحقيق نمو إضافي يتراوح بين 4% و5.9% في النصف الثاني من العام، وهو ما يعزز جاذبية دبي الدائمة للمستثمرين العالميين.
كما حافظت قيم الإيجار في القطاع الرئيسي على قوتها، حيث ارتفعت بنسبة 2.9% خلال الأشهر الستة الماضية، و13.3% على أساس سنوي حتى يونيو 2025. وفي حين تباطأ النمو مقارنة بالفترات السابقة، فإن معدلات تجديد الإيجار المرتفعة والطلب المستمر من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة والمشترين الدوليين الباحثين عن إقامة طويلة الأجل تؤكد مرونة السوق.
قال أندرو كامينغز، رئيس قسم العقارات السكنية في سافيلز الشرق الأوسط: "على الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية الأوسع، يواصل قطاع العقارات السكنية الفاخرة في دبي تحقيق استقرار ملحوظ، مدعومًا بأسس متينة". وأضاف: "يعزز ترابط المدينة العالمي، وسياساتها الداعمة للمستثمرين، ومشاريع البنية التحتية المستمرة، مكانتها كمركز عقاري عالمي رائد. كما أن انخفاض تكاليف المعاملات وفرص ارتفاع الأسعار لا تزال تجعل دبي جذابة للغاية على الساحة العالمية".
من بين المدن الثلاثين التي تتبعتها سافيلز، تفوّقت دبي على معظم المدن الأخرى من حيث نمو رأس المال والإيجار. عالميًا، ارتفعت قيم رأس المال الرئيسية بمعدل 0.7% في النصف الأول من عام 2025، بينما شهدت قيم الإيجار ارتفاعًا بنسبة 2%. تصدرت طوكيو المؤشر بزيادة قدرها 8.8% في قيم رأس المال، تلتها برلين، وسيول، ودبي، مسجلةً جميعها نموًا تجاوز 5%.
يُسلّط التقرير الضوء أيضًا على اتجاهات الرهن العقاري في الأسواق الرئيسية. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، يحصل مشتري المنازل عادةً على قروض بآجال تتراوح بين 15 و30 عامًا، بخيارات أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة. ويبلغ الحد الأدنى للدفعة المقدمة 15% للمواطنين الإماراتيين و20% للوافدين، مما يعكس بيئة تمويلية ناضجة تدعم الاستثمار المحلي والدولي على حد سواء.
في القطاع الرئيسي، غالباً ما يكون الرهن العقاري قراراً مالياً استراتيجياً وليس ضرورة، حيث تلعب الاعتبارات المتعلقة بكفاءة رأس المال وإدارة السيولة والتخطيط المالي الطويل الأجل دوراً محورياً.
بالنظر إلى ما تبقى من عام ٢٠٢٥، تتوقع سافيلز نموًا متوسطًا في القيمة الرأسمالية بنسبة ١.٥٪ ونموًا في الإيجارات بنسبة ١٪ في جميع المدن التي شملها الاستطلاع. ومن المتوقع أن تظل دبي من بين أفضل المدن أداءً، لا سيما في مجال زيادة رأس المال.