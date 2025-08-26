دبي بين أفضل 3 أسواق سكنية عالمية بنمو رأس مال قوي

من بين المدن الثلاثين التي تتبعتها سافيلز، تفوّقت دبي على معظم المدن الأخرى من حيث نمو رأس المال والإيجار. عالميًا، ارتفعت قيم رأس المال الرئيسية بمعدل 0.7% في النصف الأول من عام 2025، بينما شهدت قيم الإيجار ارتفاعًا بنسبة 2%. تصدرت طوكيو المؤشر بزيادة قدرها 8.8% في قيم رأس المال، تلتها برلين، وسيول، ودبي، مسجلةً جميعها نموًا تجاوز 5%.