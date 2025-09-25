دبي: بيع المجوهرات القديمة للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب

يقول لنا العديد من العملاء إنه مع انخفاض أسعار الذهب حاليًا، من المنطقي اقتصاديًا تحويل القطع القديمة إلى نقود أو استبدالها. نشهد المزيد من الأشخاص يطلبون أسعارًا لقيمة الذهب عند الذوبان بدلًا من قيمته التصميمية، خاصةً إذا شعروا أنهم لن يرتدوا القطعة كثيرًا، كما قال داناك.