دبي: بيع المجوهرات القديمة للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب

يلجأ بعض سكان الإمارات بشكل متزايد إلى بيع مجوهراتهم الذهبية القديمة للاستفادة من ارتفاع الأسعار القياسي في دبي.
وبالمثل، يقوم الناس أيضًا بتبادل الحلي المعدنية الثمينة القديمة لديهم بالتصاميم الحديثة الجديدة دون إنفاق مبلغ إضافي.
سجلت أسعار الذهب في دبي ارتفاعًا قياسيًا يوم الثلاثاء، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا وعيار 22 قيراطًا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، عند 456 درهمًا إماراتيًا و422.0 درهمًا إماراتيًا للغرام على التوالي. وبلغ سعر الذهب الفوري مستوى قياسيًا بلغ 3,790 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
نعم، لاحظنا زيادة في عدد السكان الذين يستبدلون ويبيعون مجوهراتهم الذهبية القديمة، مستغلين ارتفاع الأسعار القياسي لزيادة قيمتها. ويستبدل آخرون مجوهراتهم القديمة بتصاميم أحدث وأكثر حداثة، ما يُحسّن من قيمة مجموعاتهم دون إنفاق مبالغ إضافية، كما قال شيراج فورا، المدير العام لمجوهرات بفلح.
تُعدّ دبي وجهةً رائجةً لشراء المجوهرات الذهبية بين المقيمين والسياح. ويحظى الذهب، من الناحية الثقافية، بقيمةٍ كبيرةٍ في تقاليد الشرق الأوسط وجنوب آسيا، إذ غالبًا ما يرتبط بالثروة والمكانة الاجتماعية والاحتفالات كالأعراس. إلا أن ارتفاع أسعاره القياسية يتيح لهم فرصةً لتحديث تصاميم مجوهراتهم.
قال أنيل داناك، المدير الإداري لشركة كانز جويلز، إن هناك زيادة ملحوظة في عدد السكان الذين يشترون المجوهرات القديمة، سواء كانت قطعًا مكسورة أو عناصر غير مستخدمة أو تذكارات.
يقول لنا العديد من العملاء إنه مع انخفاض أسعار الذهب حاليًا، من المنطقي اقتصاديًا تحويل القطع القديمة إلى نقود أو استبدالها. نشهد المزيد من الأشخاص يطلبون أسعارًا لقيمة الذهب عند الذوبان بدلًا من قيمته التصميمية، خاصةً إذا شعروا أنهم لن يرتدوا القطعة كثيرًا، كما قال داناك.
في الوقت نفسه، أوضح أن الكثيرين يفضلون استبدال المجوهرات القديمة بتصاميم جديدة بدلًا من البيع نقدًا. "بهذه الطريقة، يحتفظون بقيمتهم المعنوية أو يحصلون على شيء يمكن ارتداؤه مع الاستفادة من ارتفاع سعر المعدن".
قال أنوراج سينها، المدير الإداري لشركة ليالي للمجوهرات، إن ليس كل الناس يبيعون حليهم القديمة.
لا يزال بعض السكان يتمسكون بالمجوهرات، معتبرينها ذات قيمة عاطفية وأصولًا طويلة الأجل. وينصبّ جزء كبير من عمليات البيع على استبدالها بقطع أحدث، وليس على بيعها بالكامل. هذا يعني أن الناس ما زالوا يرغبون في اقتناء المجوهرات، لكنهم يحاولون تعويض التكلفة، كما قال سينها.