"دبي بلينغ" يعزز النشاط العقاري بجهود "صفا صديقي"

ويواصل اقتصاد دبي دفع حدود فرص الأعمال والاستثمار، ويستمر تأثير صفا صديقي في قيادة هذا التقدم. وفي نهاية المطاف، يتسارع نمو العقارات باستمرار، ويظل قطاع الإعلام في صدارة المشهد، والأهم من ذلك، أن أعداد الزوار الأجانب بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.