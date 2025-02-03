"دبي بلينغ" يعزز النشاط العقاري بجهود "صفا صديقي"
شهدت دبي في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق، في حركة النشاط العقاري والإعلامي بفضل برنامج "دبي بلينغ"، الذي أصبح من أبرز البرامج على "نتفليكس".
وأعربت "صفا صديقي"، نجمة "دبي بلينغ"، عن اهتمامها بجذب مزيد من الناس إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو ما تجسد في أحدث مشاريعها التجارية "ديسايسف ليفينج" (Decisive Living).
ومن خلال شهرتها، تمكنت من جذب الأفراد ذوي الثروات الكبيرة من جميع أنحاء العالم إلى دبي، حيث يتطلعون إلى المشاركة في رحلة تطورها الهائل.
ومن اللافت للنظر أن "دبي بلينغ" كان له دور كبير في زيادة الاستفسارات حول العقارات الفاخرة بنسبة 5%، مع تسجيل المعاملات بقيمة تتراوح بين 35 مليون دولار و 60 مليون دولار.
ونظراً لتأثيرها البارز، عينت علامة "ديسايسف ليفينج" صفا صديقي كمديرة تنفيذية لتحويل شغفها بـ "عيش حلم دبي" إلى واقع. فهي تحول المشاهدين إلى مشترين ومستثمرين وسياح للمدينة التي تعتبرها وطنها. تهدف الشركة إلى جذب المزيد من الأشخاص من خلال التأشيرات الذهبية، وتأسيس الشركات، والعقارات.
من الجدير بالذكر أن قطاع الإعلام في دبي قد شهد دفعة هائلة بفضل برنامج "دبي بلينغ"، حيث حققت إعلانات العلامات التجارية إيرادات تتراوح بين 25 مليون دولار و 35 مليون دولار. كما ارتفع الطلب على الإنتاج الإعلامي بنسبة 18 مليون دولار.
ولم تساهم مشاركات صفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في جذب زوار جدد إلى دبي فحسب، بل فتحت أيضاً الأبواب أمام شراكات مربحة ومدرة للدخل.
ومن خلال ديسايسف ليفينج"، وهو مشروع أنشأته بالتعاون مع "ديودي باروك" من "ديب سي زون"، قامت صفا ببناء علاقات استراتيجية مع العلامات التجارية والمستثمرين الذين يعتبرون دبي وجهة مثالية. كما شهدت المجموعة زيادة بنسبة 50% في عدد التأشيرات وتأسيس الشركات والمعاملات العقارية مقارنة بالعام الماضي.
ويواصل اقتصاد دبي دفع حدود فرص الأعمال والاستثمار، ويستمر تأثير صفا صديقي في قيادة هذا التقدم. وفي نهاية المطاف، يتسارع نمو العقارات باستمرار، ويظل قطاع الإعلام في صدارة المشهد، والأهم من ذلك، أن أعداد الزوار الأجانب بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.