دبي: انطلاق القمة العالمية وجوائز القيادة للمسؤولية الاجتماعية الفردية في لندن اكتوبر المقبل
ستُعقد القمة العالمية وجوائز القيادة للمسؤولية الاجتماعية الفردية في 4 أكتوبر 2024 في لندن، وستجمع بين القادة العالميين ورجال الخير وصناع التغيير المكرسين لتعزيز المسؤولية الاجتماعية على المستوى الفردي.
من المقرر أن يقدم فريق قيادة المسؤولية الاجتماعية الفردية للحضور لمحة عامة عن الميزات الرئيسية للقمة القادمة، بما في ذلك المتحدثين ومناقشات اللجان وورش العمل.
وأعلنت القيادة عن إطلاق المسؤولية الاجتماعية الفردية
تم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً في دبي. وحضر المؤتمر الدكتور "نارش كومار ماشيرلا"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المسؤولية الاجتماعية الفردية، إلى جانب الدكتور "فيشنون راو فيراباني"، مؤسس مؤسسة "سواسا"؛ و"فيشنو براكاش بونجاليا"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "فيشنو براكاش آر بونجاليا المحدودة"، أسرع شركة تطوير للبنية التحتية نمواً في الهند؛ و"م. كاروناكار ريدي"، رجل الأعمال الخيرية المعروف باسم رجل المياه في جنوب الهند والرجل الأخضر في الهند. كما حضر الحدث ممثلون عن الجهات الراعية وقادة الصناعة وأفراد وسائل الإعلام من دولة الإمارات العربية المتحدة.
خلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور ماشيرلا على أهمية الاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية الفردية وتعزيزها باعتبارها مكوناً أساسياً للتنمية والتقدم العالميين. وقال: "ستكون قمة وجوائز القيادة للمسؤولية الاجتماعية الفردية بمثابة منصة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين قادة الفكر ورجال الأعمال والناشطين الاجتماعيين من جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "إن قمة وجوائز القيادة العالمية للمسؤولية الاجتماعية ليست مجرد حدث؛ بل هي حركة تهدف إلى تغيير الطريقة التي نفكر بها في المسؤولية الاجتماعية. ومن خلال التركيز على قوة الإجراءات الفردية، يمكننا إلهام جهد جماعي لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها عالمنا اليوم. وستكون قمتنا في لندن بمثابة منارة أمل وحافز للتغيير، حيث تجمع بين الأفراد ذوي التفكير المماثل والملتزمين بإحداث تأثير إيجابي".
كما قدم المؤتمر الصحفي رؤى حول جدول أعمال قمة لندن. وتم تعريف الحضور برؤية ورسالة الحدث، والتي ستشمل مناقشات جماعية حول التنمية المستدامة، والقيادة الأخلاقية، ودور التكنولوجيا في دفع التغيير الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ورش العمل التفاعلية للمشاركين أدوات واستراتيجيات عملية لتطبيق المسؤولية الاجتماعية في حياتهم الشخصية والمهنية. ومن المتوقع أن تجتذب قمة وجوائز القيادة العالمية للمسؤولية الاجتماعية في لندن جمهوراً متنوعاً، بما في ذلك قادة الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعيين والمحسنين والمسؤولين الحكوميين. وسيتوج الحدث بتقديم جوائز القيادة للمسؤولية الاجتماعية، والتي تكرم المساهمات البارزة في المسؤولية الاجتماعية الفردية في مختلف المجالات. وسيتم الكشف قريباً عن مزيد من التفاصيل حول فئات الترشيح والعملية وفريق الاختيار.
وتحدث مندوبون آخرون بحماس عن جوهر وأهمية المسؤولية الاجتماعية الفردية لصالح المجتمع، وخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاستدامة البيئية. وسلطوا الضوء على كيف توفر قمة القيادة العالمية للمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الفردية فرصة للأفراد لتولي مسؤولية التغييرات التي يرغبون في رؤيتها في مجتمعاتهم. وأعرب المندوبون عن امتنانهم لكونهم جزءاً من هذه المبادرة وتطلعوا إلى المناقشات والتعاون المثمر الذي سينشأ عن القمة.
مع بدء العد التنازلي لقمة لندن، تواصل قيادة المسؤولية الاجتماعية الفردية حيويتها واندفاعها، وتعمل على تنبيه الأفراد بالتأثير الذي يمكن أن تحدثه الإجراءات الفردية في خلق عالم أفضل. تظل المنظمة ملتزمة بمهمتها المتمثلة في إلهام وتمكين الأفراد لتحمل المسؤولية عن رفاهية مجتمعاتهم وكوكبهم.