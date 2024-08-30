دبي: انطلاق القمة العالمية وجوائز القيادة للمسؤولية الاجتماعية الفردية في لندن اكتوبر المقبل

كما قدم المؤتمر الصحفي رؤى حول جدول أعمال قمة لندن. وتم تعريف الحضور برؤية ورسالة الحدث، والتي ستشمل مناقشات جماعية حول التنمية المستدامة، والقيادة الأخلاقية، ودور التكنولوجيا في دفع التغيير الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ورش العمل التفاعلية للمشاركين أدوات واستراتيجيات عملية لتطبيق المسؤولية الاجتماعية في حياتهم الشخصية والمهنية. ومن المتوقع أن تجتذب قمة وجوائز القيادة العالمية للمسؤولية الاجتماعية في لندن جمهوراً متنوعاً، بما في ذلك قادة الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعيين والمحسنين والمسؤولين الحكوميين. وسيتوج الحدث بتقديم جوائز القيادة للمسؤولية الاجتماعية، والتي تكرم المساهمات البارزة في المسؤولية الاجتماعية الفردية في مختلف المجالات. وسيتم الكشف قريباً عن مزيد من التفاصيل حول فئات الترشيح والعملية وفريق الاختيار.