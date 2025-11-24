دبي: انخفاض حاد في المنازل المتاحة تحت مليون درهم مع زيادة الطلب

يتم بيع العقارات بشكل أسرع من المخزون الجديد الذي يدخل السوق، خاصة في فئة السعر الأقل من مليون درهم.
وفقًا لتحليل صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، هناك عدد أقل من العقارات المتاحة للبيع بقيمة أقل من مليون درهم في دبي بسبب الطلب الاستثنائي العالي في عام 2025، حيث يزداد تفضيل السكان والمستثمرين للوحدات الأكثر تكلفة وصغرًا بعد ارتفاع قياسي في الأسعار خلال خمس سنوات.
كان هناك انخفاض بنسبة 14 في المائة في عدد المنازل المعروضة في السوق بسعر أقل من مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بينما زاد عدد المبيعات في هذا القطاع من السوق بنسبة 10 في المائة خلال نفس الفترة.
كان هناك ارتفاع في عدد القوائم للعقارات المسعرة بمليون وربع درهم، لكن الزيادة المقابلة في نشاط الصفقات كانت بمعدل أسرع. “بالمجمل، تحدث المبيعات بشكل أسرع من تجديد المخزون”، أضافت نايت فرانك. قامت وكالة الاستشارات بتحليل التغيير في حجم قوائم المنازل (العرض)، إلى جانب التغيير في عدد مبيعات المنازل (الطلب)، حسب فئة السعر كوسيلة للحصول على 'تنبيه' لأي علامات محتملة على اختلال في السوق.
على الرغم من المخاوف حول التباطؤ أو التصحيح الكبير، يواصل سوق العقارات في دبي تحدي التوقعات ويحافظ على زخمه المستمر خلال السنوات الخمس الماضية. على الرغم من أن بعض القطاعات يُقال إنها تتباطأ، إلا أن الزخم العام والمشاعر تظل إيجابية في السوق.
ومع ذلك، فإن الاستثناء الوحيد هو العقارات الفاخرة للغاية التي تزيد قيمتها عن 25 مليون درهم حيث يرتفع المخزون بشكل أسرع من المبيعات.
“فوق عتبة 25 مليون درهم، ترتفع مستويات المخزون بشكل أسرع من معدل الصفقات. هذا ليس مفاجئًا تمامًا نظرًا لأن المطورين يتجهون علنًا نحو نهاية السوق الفاخرة والفائقة الفخامة للاستفادة من الطلب الذي لا يشبع من النخبة العالمية على المنازل الفاخرة في المدينة”، قال شهزاد جمال، شريك في الاستراتيجية والاستشارات، الشرق الأوسط وأفريقيا، نايت فرانك.
مع استمرار الزخم في الربع الثالث من عام 2025، شهد سوق العقارات السكنية في دبي قوة واستدامة عبر جميع المؤشرات الرئيسية حيث ارتفعت القيم المتوسطة بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، مما يمدد سلسلة غير منقطعة من النمو الفصلي التي بدأت في أواخر عام 2020، مما يترك القيم أعلى بنسبة 10 في المائة عن هذا الوقت من العام الماضي.
تجاوزت أحجام المعاملات السكنية الإجمالية للعام حتى الآن 310 مليار درهم - واحدة من أعلى الأرقام المسجلة على الإطلاق. خلال الربع الثالث وحده، بلغت المبيعات 117 مليار درهم، وهو أعلى قليلاً من نفس الربع من العام الماضي.
“كما هو الحال مع أي دورة، هناك دائمًا بداية ووسط ونهاية. وبعد ارتفاع أسعار العقارات غير المنقطع لمدة خمس سنوات، بدأنا نرى تباطؤًا في معدل الزيادات الفصلية، الذي بلغ متوسطه 2.02 في المائة في عام 2021، و2.22 في المائة في عام 2022، و4.34 في المائة في كل من 2023 و2024 وتراجع إلى 3.2 في المائة بين الربع الأول والربع الثالث من هذا العام.
“ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه التصاعدي المستمر، الذي امتد الآن لخمس سنوات كاملة، قد أوفى بوعد 'العشرينات الصاخبة' الذي توقعناه في عام 2021”، قال فيصل دوراني، شريك ورئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك.
ارتفعت أسعار الشقق المتوسطة بنسبة حوالي 2.3 في المائة ربعًا بعد ربع و9.6 في المائة سنويًا في الربع الثالث، بقيادة المناطق المطلة على الماء والمناطق المركزية. استمر سوق الفلل في التفوق على الشقق خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الأسعار بمتوسط 3.6 في المائة ربعًا بعد ربع، مما يجعلها أعلى بنسبة 12 في المائة عن الربع الثالث من عام 2024.
