دبي: انخفاض حاد في المنازل المتاحة تحت مليون درهم مع زيادة الطلب

يتم بيع العقارات بشكل أسرع من المخزون الجديد الذي يدخل السوق، خاصة في فئة السعر الأقل من مليون درهم.

وفقًا لتحليل صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، هناك عدد أقل من العقارات المتاحة للبيع بقيمة أقل من مليون درهم في دبي بسبب الطلب الاستثنائي العالي في عام 2025، حيث يزداد تفضيل السكان والمستثمرين للوحدات الأكثر تكلفة وصغرًا بعد ارتفاع قياسي في الأسعار خلال خمس سنوات.

كان هناك انخفاض بنسبة 14 في المائة في عدد المنازل المعروضة في السوق بسعر أقل من مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بينما زاد عدد المبيعات في هذا القطاع من السوق بنسبة 10 في المائة خلال نفس الفترة.

كان هناك ارتفاع في عدد القوائم للعقارات المسعرة بمليون وربع درهم، لكن الزيادة المقابلة في نشاط الصفقات كانت بمعدل أسرع. “بالمجمل، تحدث المبيعات بشكل أسرع من تجديد المخزون”، أضافت نايت فرانك. قامت وكالة الاستشارات بتحليل التغيير في حجم قوائم المنازل (العرض)، إلى جانب التغيير في عدد مبيعات المنازل (الطلب)، حسب فئة السعر كوسيلة للحصول على 'تنبيه' لأي علامات محتملة على اختلال في السوق.

على الرغم من المخاوف حول التباطؤ أو التصحيح الكبير، يواصل سوق العقارات في دبي تحدي التوقعات ويحافظ على زخمه المستمر خلال السنوات الخمس الماضية. على الرغم من أن بعض القطاعات يُقال إنها تتباطأ، إلا أن الزخم العام والمشاعر تظل إيجابية في السوق.

ومع ذلك، فإن الاستثناء الوحيد هو العقارات الفاخرة للغاية التي تزيد قيمتها عن 25 مليون درهم حيث يرتفع المخزون بشكل أسرع من المبيعات.

“فوق عتبة 25 مليون درهم، ترتفع مستويات المخزون بشكل أسرع من معدل الصفقات. هذا ليس مفاجئًا تمامًا نظرًا لأن المطورين يتجهون علنًا نحو نهاية السوق الفاخرة والفائقة الفخامة للاستفادة من الطلب الذي لا يشبع من النخبة العالمية على المنازل الفاخرة في المدينة”، قال شهزاد جمال، شريك في الاستراتيجية والاستشارات، الشرق الأوسط وأفريقيا، نايت فرانك.