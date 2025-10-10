دبي: انخفاض أسعار الذهب نحو 8 دراهم للجرام اليوم

شهدت أسعار الذهب انخفاضا كبيرا بلغ نحو 8 دراهم للجرام في دبي يوم الجمعة حيث هبط المعدن النفيس إلى ما دون 4000 دولار للأوقية، مما أعطى ارتياحاً للمتسوقين في الإمارات الذين يخططون لشراء المجوهرات الآن.
صباح الجمعة، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا 478.25 درهمًا إماراتيًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطًا 442.75 درهمًا إماراتيًا. وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطًا 450 درهمًا إماراتيًا مساء الخميس. ومن بين أنواع الذهب الأخرى، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا وعيار 18 قيراطًا إلى 424.25 درهمًا إماراتيًا و363.75 درهمًا إماراتيًا على التوالي.
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 3963.96 دولار للأوقية (الأونصة) صباح الجمعة، ليتراجع إلى ما دون 4000 دولار بسبب جني أرباح طفيف بعد ارتفاع قوي.
قالت رانيا جول، كبيرة محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى xs.com، إنه يبدو أن الذهب يمر بمرحلة حساسة، حيث يوازن بين الزخم الصعودي طويل الأجل وضغوط جني الأرباح قصيرة الأجل، في وقت تشعر فيه الأسواق العالمية بالقلق قبل بيانات المعنويات الأمريكية القادمة.
لا تزال التوقعات الأساسية للمعدن النفيس إيجابية على المدى المتوسط، حيث يتجه الذهب نحو تحقيق مكاسبه الأسبوعية الثامنة على التوالي، في إشارة إلى استمرار ثقة المستثمرين في الطلب على أصول الملاذ الآمن رغم تقلبات السياسة النقدية الأمريكية. وقد أظهر المشترون مرونة ملحوظة في الدفاع عن مستوى الدعم قرب 3,946 دولارًا، مما يشير إلى أن أي تراجعات حالية لا تزال تقع ضمن نطاق التصحيحات الطبيعية داخل القناة الصعودية الأوسع نطاقًا والتي استمرت منذ الربع الثالث من العام.
وأشار جول إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدفع هذا الأداء الإيجابي، وأبرزها الشعور الحذر السائد في الأسواق.
يُفاقم الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر حالة عدم اليقين المالي، ويُعزز الطلب على الأصول الدفاعية. في الوقت نفسه، يُتيح انخفاض الأسهم الآسيوية وتوقف صعود الدولار الأمريكي للذهب فرصةً فنيةً للاستقرار، وربما استعادة مستوى 4000 دولار، خاصةً في ظل الظروف العالمية المتوترة سياسيًا واقتصاديًا.