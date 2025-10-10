دبي: انخفاض أسعار الذهب نحو 8 دراهم للجرام اليوم

لا تزال التوقعات الأساسية للمعدن النفيس إيجابية على المدى المتوسط، حيث يتجه الذهب نحو تحقيق مكاسبه الأسبوعية الثامنة على التوالي، في إشارة إلى استمرار ثقة المستثمرين في الطلب على أصول الملاذ الآمن رغم تقلبات السياسة النقدية الأمريكية. وقد أظهر المشترون مرونة ملحوظة في الدفاع عن مستوى الدعم قرب 3,946 دولارًا، مما يشير إلى أن أي تراجعات حالية لا تزال تقع ضمن نطاق التصحيحات الطبيعية داخل القناة الصعودية الأوسع نطاقًا والتي استمرت منذ الربع الثالث من العام.