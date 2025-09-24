دبي: انخفاض أسعار الذهب قبيل موسم الأعراس والمهرجانات

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء من أعلى مستوى قياسي سجلته يوم الثلاثاء في دبي، مما جلب بعض الراحة لأولئك المتسوقين في مجال المجوهرات الذين كانوا في حاجة ماسة لشراء المجوهرات.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 عند 454.25 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الأربعاء، بانخفاض عن أعلى مستوى قياسي بلغ 456.0 درهم للجرام الذي سجله يوم الثلاثاء.
وبالمثل، انخفض سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطًا من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 422.0 درهمًا للغرام يوم الثلاثاء إلى 420.5 درهمًا للغرام صباح الأربعاء. بينما تم تداول غرام الذهب عيار 21 قيراطًا وعيار 18 قيراطًا عند 403.25 درهمًا و345.75 درهمًا للغرام على التوالي.
مع اقتراب موسم الأعراس في الإمارات العربية المتحدة وشبه القارة الهندية، حتى الانخفاض الطفيف في أسعار الذهب قد يؤثر بشكل كبير على الإنفاق الإجمالي. ومع اقتراب احتفالات الأعياد في أكتوبر، يُعد انخفاض أسعار الذهب راحةً مُرحبًا بها لمن يخططون لشراء مجوهرات من المعادن الثمينة كهدايا.
عالميا، تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 3771.5 دولار للأوقية، بزيادة 0.83 بالمئة.
ويتوقع بعض المحللين أن يتراجع الذهب في الأشهر المقبلة بفعل جني الأرباح بعد صعود قوي، قبل أن يتعافى مجددا العام المقبل وقد يلامس 4000 دولار للأوقية في 2026.
وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سينشري فاينانشال، إن ارتفاع أسعار الذهب مدعوم بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد أول خفض له الأسبوع الماضي.
"مع تسعير الأسواق الآن لخفضين آخرين بنحو 25 نقطة أساس هذا العام، فإن ضعف سوق العمل والإشارات الحمائمية من بنك الاحتياطي الفيدرالي قد غذت المشاعر الصعودية في المعادن الثمينة.