دبي: المستأجرون في موقع قوة للتفاوض على إيجارات أقل

يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار إيجارات عقود التجديد، مع طرح المزيد من الوحدات في السوق، مما أتاح للمستأجرين خيارات أوسع ومساحة أكبر للتفاوض مع الملاك. ويعكس هذا تنامي ثقة المستأجرين، حيث اختار الكثيرون إعادة التفاوض على شروط الإيجار أو الانتقال، لا سيما في المناطق التي تشهد زيادة في المعروض الجديد. ومع ذلك، وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2024، لا تزال الإيجارات مرتفعة، "مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 9.9%"، وفقًا لمحللي شركة الاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها عن سوق العقارات في دبي.