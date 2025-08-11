دبي: المستأجرون في موقع قوة للتفاوض على إيجارات أقل

العرض المتزايد من الوحدات السكنية الجديدة في دبي يمنح المستأجرين المزيد من الخيارات لإعادة التفاوض على شروط إيجاراتهم مع انخفاض الإيجارات قليلاً خلال النصف الأول من عام 2025.
ووفقاً لبيانات عقود الإيجار الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهدت إيجارات الوحدات السكنية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.6% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024، بحسب كافنديش ماكسويل.
يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار إيجارات عقود التجديد، مع طرح المزيد من الوحدات في السوق، مما أتاح للمستأجرين خيارات أوسع ومساحة أكبر للتفاوض مع الملاك. ويعكس هذا تنامي ثقة المستأجرين، حيث اختار الكثيرون إعادة التفاوض على شروط الإيجار أو الانتقال، لا سيما في المناطق التي تشهد زيادة في المعروض الجديد. ومع ذلك، وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2024، لا تزال الإيجارات مرتفعة، "مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 9.9%"، وفقًا لمحللي شركة الاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها عن سوق العقارات في دبي.
شهدت الإيجارات في دبي ارتفاعًا ملحوظًا على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية، نتيجةً لتفوق الطلب على العرض، في ظل النمو السكاني القوي. وشهدت معظم المجمعات السكنية في الإمارة زيادةً في الإيجارات تقارب العشرة في المائة خلال السنوات الماضية.
وأظهرت البيانات أنه تم إنجاز نحو 17.300 وحدة سكنية في النصف الأول من عام 2025.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 61,800 وحدة قيد الإنشاء، ومن المتوقع تسليم أكثر من 100,000 وحدة في عامي 2026 و2027. ويمكن أن يصل متوسط تسليم الوحدات إلى 9,000 وحدة شهريًا حتى عام 2027، ولكن من المتوقع أن تكون معدلات الإنجاز الفعلية أقل، مما قد يؤدي إلى تحولات في الجدول الزمني وتأخير في التسليم.
وفي النصف الأول من عام 2025، تم تسجيل أكثر من 244 ألف عقد إيجار، مع استمرار عقود التجديد في الهيمنة على السوق وتمثل حوالي 66.8 في المائة من جميع الاتفاقيات.
وقال كافنديش ماكسويل: "إذا تحقق العرض القادم بشكل أسرع من امتصاص السوق الحالي، فقد يوفر ذلك راحة كبيرة للمستأجرين من خلال تخفيف الضغوط التصاعدية على الإيجارات".
يواصل سوق العقارات السكنية في دبي الاستفادة مما أصبح الآن مزيجًا فريدًا من العوامل الإيجابية. أولًا، تدفع حالة عدم اليقين العالمية المستثمرين إلى البحث عن بيئات أكثر استقرارًا، مع بروز دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة لرأس المال. ثانيًا، مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية في جميع المجالات، بما في ذلك النمو الاقتصادي والتضخم. ثالثًا، ونتيجةً لكل هذه العوامل، النمو السكاني مدفوعًا بفرص العمل والاستقرار السياسي،" هذا ما قاله جوليان روش، كبير الاقتصاديين في كافنديش ماكسويل.
وأضاف: "في حين أن جميع أسواق العقارات دورية، ولا يمكن لدبي في نهاية المطاف أن تكون استثناءً من نقطة التحول التي يقودها زيادة العرض، فمن المهم أن نتذكر أنه بالمقارنة مع المعايير الدولية، تظل دبي قادرة على المنافسة عبر مجموعة من العقارات السكنية، بما في ذلك الفاخرة".
بلغت العائدات الإيجارية الإجمالية في دبي 7.2% للشقق و5% للفيلات والمنازل.
مع استمرار ارتفاع أسعار المبيعات بوتيرة أسرع من معدلات الإيجار، سجلت العائدات انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال عائدات الإيجار في دبي قوية وتستمر في التفوق على نظيراتها في العديد من الأسواق العالمية الرئيسية، وفقًا لكافنديش ماكسويل.