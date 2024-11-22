"دبي المالي العالمي"يعزز النظام القانوني بتعديلات شاملة

وبالتالي، بما أن قانون مركز دبي المالي العالمي لا يُقصد به أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة 8أ على أن النظام الأساسي للمركز مُكمّل بالقانون العام (بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف). ويُجيز هذا التعديل لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، عند تحديد القانون العام للمركز، الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز، بالإضافة إلى الولايات القضائية الأخرى التي تطبق القانون العام.