"دبي المالي"يكشف عن استراتيجية نزع الكربون لتحقيق صافي صفر 2045
كشف مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم الخميس عن استراتيجيته لنزع الكربون.
وسيلعب المركز دوراً حيوياً في المساهمة في مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية "صافي صفر 2050" من خلال الالتزام بتحقيق أهدافها الخاصة بالصافي الصفري بحلول عام 2045.
وفي استراتيجيته لنزع الكربون، التي تم الكشف عنها في النسخة الثانية من منتدى مستقبل الاستدامة، قال المركز إنه يستهدف تقليل الانبعاثات في المجالات التي يسيطر عليها بشكل مباشر فيما يتعلق بعملياته وأنشطة البناء وسلسلة التوريد، مما يشكل مثالاً للمراكز المالية في جميع أنحاء العالم. تهدف استراتيجية نزع الكربون في مركز دبي المالي العالمي إلى تحقيق صافي صفر حقيقي دون تعويض أو تداول انبعاثات الكربون.
وكان الحدث بمثابة منصة لإطلاق تقرير التقدم الأول للاستدامة الذي أصدره مركز دبي المالي العالمي بعنوان "بناء مستقبل مستدام: مسار مركز دبي المالي العالمي نحو التأثير"، والذي يشرح الإنجازات وخريطة الطريق للاستدامة.
كما استضاف المنتدى كأس العالم للتكنولوجيا المناخية. وهي مسابقة نظمتها شركة تريسكون وبدعم من شركة إجنايت، وهي بمثابة دعوة للعمل لرجال الأعمال والمبتكرين وأصحاب الرؤى من جميع أنحاء العالم. وتم تشجيع المشاركين على تقديم أفكارهم وحلولهم لمعالجة التحديات البيئية الملحة في عصرنا. ومن بين المتأهلين للنهائيات شركة أكلو، وتقنيات توليد المياه في باينونه، وجرين وورمز، وماهاوا، وذا سوربلوس، وسيريوس إنيرجي، وزرو.
وشكل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون نقطة المنتصف في "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف"، وهو جهد تعاوني بين دولة الإمارات العربية المتحدة (التي تستضيف مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين) والبرازيل (التي تستضيف مؤتمر الأطراف الثلاثين في عام 2025) والذي يهدف إلى تسريع التقدم نحو هدف 1.5 درجة مئوية. ويأتي منتدى الاستدامة المستقبلية لمركز دبي المالي العالمي والإعلانات في خضم أهداف ونتائج جديدة من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، والتي من شأنها أن تعزز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من مخاطر المناخ.
وعلق عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، قائلاً: "في ضوء نتائج مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، يسعدنا أن نعلن عن استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لنزع الكربون، حيث نضع معايير جديدة للقيادة البيئية. ونظل في طليعة تعزيز مكانة دبي كمدينة مالية مستدامة رائدة في المنطقة. واليوم، نضع معياراً جديداً لنزع الكربون داخل المراكز المالية العالمية ونهدف إلى تحقيق صافي صفر في عام 2045، قبل خمس سنوات من أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأظهرت أرقام من جداول بلومبرج لأسواق رأس المال أن الإصدارات السنوية للسندات الخضراء الاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة (GSSB) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 بلغت رقماً قياسياً جديداً قدره 24 مليار دولار، بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تقود الإمارات العربية المتحدة إصدار السندات الخضراء الإقليمية، حيث وصلت مؤخراً إلى 10.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقارب 170 في المائة وتستحوذ على ما يقرب من 45 في المائة من الإجماليات الإقليمية.
وباعتبارها رائدة في العمل المناخي العالمي، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة دورها في دفع الجهود الرامية إلى تعبئة التمويل المناخي من خلال العديد من المبادرات العالمية. وتعزز هذه الجهود أجندة المناخ العالمية، وتعزز التعاون الدولي في مجال الاستدامة البيئية، وتدعم التحول الأخضر. كما يعمل مركز دبي المالي العالمي على تعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للتمويل المستدام والابتكار والقيادة، وذلك بالبناء على الحوارات التي بدأت خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والتي تم تعزيزها من خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
تم إطلاق برنامج محفز التمويل المستدام التابع لمركز دبي المالي العالمي خلال مؤتمر المناخ (COP28)، وهو مبادرة أساسية في دعم الشركات الناشئة والابتكار في الاقتصاد المستدام من خلال زيادة التدفقات المالية المستدامة من دبي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بفضل أول مركز معرفي للاستدامة يعتمد على الذكاء الاصطناعي.