"دبي المالي"يكشف عن استراتيجية نزع الكربون لتحقيق صافي صفر 2045

وسيلعب المركز دوراً حيوياً في المساهمة في مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية "صافي صفر 2050" من خلال الالتزام بتحقيق أهدافها الخاصة بالصافي الصفري بحلول عام 2045.

وفي استراتيجيته لنزع الكربون، التي تم الكشف عنها في النسخة الثانية من منتدى مستقبل الاستدامة، قال المركز إنه يستهدف تقليل الانبعاثات في المجالات التي يسيطر عليها بشكل مباشر فيما يتعلق بعملياته وأنشطة البناء وسلسلة التوريد، مما يشكل مثالاً للمراكز المالية في جميع أنحاء العالم. تهدف استراتيجية نزع الكربون في مركز دبي المالي العالمي إلى تحقيق صافي صفر حقيقي دون تعويض أو تداول انبعاثات الكربون.