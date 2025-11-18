دبي: الذهب ينخفض 5 دراهم وعيار 22 يقل عن 450 درهماً للجرام

هبطت أسعار الذهب بنحو 5 دراهم للجرام عند افتتاح الأسواق في الإمارات يوم الثلاثاء حيث تراجع 22 قيراط إلى أقل من 450 درهم للجرام مع انخفاض المعدن الثمين بأكثر من 1.5 في المائة عالمياً في التداولات المبكرة.
عند افتتاح الأسواق في دبي، انخفض 24 قيراط إلى 483.5 درهم للجرام، منخفضاً من 485.75 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين. وبالمثل، تراجع 22 قيراط بنحو 2 درهم إلى 447.5 درهم للجرام، منخفضاً من 449.75 يوم الاثنين. ومن بين الأنواع الأخرى من المعدن الأصفر، افتتح 21 قيراط و18 قيراط عند 429.25 و368.0 درهم للجرام، على التوالي.
كان الذهب الفوري يتداول عند 4,011.8 دولار للأونصة، بانخفاض 1.5 في المائة بسبب قوة الدولار وتراجع الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.
كان الذهب مرناً الأسبوع الماضي، لكنه عكس أيضاً حذر المستثمرين قبل صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق الحكومي القياسي.
“حذر المسؤولون من أن بعض بيانات أكتوبر قد لا تُنشر أبداً، حيث لم تتمكن بعض الوكالات من جمع الأرقام خلال الإغلاق. وقد زادت حالة عدم اليقين المحيطة بهذه المؤشرات المفقودة من حساسية السوق تجاه الجولة القادمة من التقارير الاقتصادية، حيث من المرجح أن تعزز أي علامات ضعف من الحجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يفيد المعدن الثمين”، قال فادي الكردي، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة FFA Kings.
“ومع ذلك، بقيت مكاسب الذهب محدودة بسبب التصريحات الحذرة من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، الذين أكدوا على مخاطر التضخم والمرونة النسبية لسوق العمل”، قال.
قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن التحرك السياسي في ديسمبر، بينما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، وبيث هاماك من كليفلاند إلى ترددهم تجاه المزيد من التيسير.
بالإضافة إلى ذلك، استمرت التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، مما دعم الطلب على الذهب.