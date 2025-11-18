دبي: الذهب ينخفض 5 دراهم وعيار 22 يقل عن 450 درهماً للجرام

“حذر المسؤولون من أن بعض بيانات أكتوبر قد لا تُنشر أبداً، حيث لم تتمكن بعض الوكالات من جمع الأرقام خلال الإغلاق. وقد زادت حالة عدم اليقين المحيطة بهذه المؤشرات المفقودة من حساسية السوق تجاه الجولة القادمة من التقارير الاقتصادية، حيث من المرجح أن تعزز أي علامات ضعف من الحجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يفيد المعدن الثمين”، قال فادي الكردي، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة FFA Kings.