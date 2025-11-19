دبي: الذهب يستعيد بعض خسائره مع تداول عيار22 فوق 450 درهم للجرام

استعاد الذهب بعض الخسائر عند افتتاح السوق يوم الأربعاء، مع تداول عيار22 فوق 450 درهم للجرام.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تداولعيار 24 عند 491 درهم للجرام يوم الأربعاء، مرتفعًا من 489.75 درهم للجرام في اليوم السابق. من بين الأنواع الأخرى، تم بيع عيارات 22 و21 و18 عند 454.25 درهم و436 درهم و373.75 درهم للجرام، على التوالي.
في الوقت نفسه، شهد الذهب الفوري زيادة طفيفة حيث تم تداوله عند 4,077.38 دولار للأونصة، بزيادة 0.28 في المائة.
أوضح دات تونغ، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في Exness، أن الذهب قد يظل تحت الضغط، مشيرًا إلى أن التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر قد تراجعت وتوترات التجارة قد هدأت، مما يقلل من الطلب على الملاذ الآمن.
“بعد تصريحات حذرة من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، تسعر الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 43 في المائة فقط لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، منخفضًا من 62 في المائة قبل أسبوع، مما يؤثر على المعدن الثمين.”
“في الوقت نفسه، يوجه المستثمرون انتباههم إلى سلسلة من الإصدارات الاقتصادية الأمريكية المقررة هذا الأسبوع، مع تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر المؤجل يوم الخميس الذي من المتوقع أن يقدم توجيهات رئيسية حول سوق العمل وتوجهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. قد تؤدي البيانات إلى تقلبات في السوق وتؤثر على اتجاه الذهب”، أضاف تونغ.
على الصعيد السياسي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يستثني مجموعة من المنتجات الغذائية من الزيادات الجمركية الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة وتهدئة مخاوف التضخم.
“الموقف التجاري الأكثر ليونة رفع مؤقتًا معنويات السوق، مما أضاف بعض الضغط على الذهب. ومع ذلك، يمكن أن توفر المخاطر الجيوسياسية المستمرة دعمًا أساسيًا. في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، تستمر التوترات في الارتفاع، مما يدعم الطلب على الأصول الآمنة”، اختتم تونغ.