دبي: الذهب عيار 22 يقترب من 450 درهماً للجرام

سجّل الذهب في دبي صباح الأربعاء ارتفاعاً جديداً، مواكباً المكاسب القياسية العالمية بعدما تخطت أسعار الذهب عالمياً حاجز 4,000 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ.

وبحسب بيانات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات ، تم تداول الذهب عيار 24 عند 485.25 درهماً للجرام صباح الأربعاء، في حين بلغ عيار 22 مستوى قياسياً جديداً عند 449.25 درهماً للجرام، مقترباً من حاجز الـ450 درهماً. كما تم تداول عيار 21 عند 430.75 درهماً، وعيار 18 عند 369.25 درهماً للجرام.

وفي الأسواق العالمية، تم تداول الذهب الفوري عند 4,025.02 دولار للأونصة، مرتفعاً بنسبة 1.15% عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات.

وقال أحمد عسيري، محلل الأبحاث في شركة "بيبرستون" (Pepperstone):

"لقد فعلها الذهب أخيراً، إذ وصل إلى مستوى 4,000 دولار للأونصة الذي طال انتظاره، وهو مستوى ذو دلالة نفسية ورمزية كبيرة. يمثل هذا الحدث نقطة مفصلية في مسار صعود قوي ومستمر بدأ بانطلاقة من حالة تماسك طويلة في أوائل سبتمبر، ليتحول إلى فصل محوري في قصة هذا المعدن النفيس."

وأضاف عسيري أن الذهب ارتفع بنسبة 16% منذ لحظة اختراقه في سبتمبر، مشيراً إلى أن محاولات التصحيح في الأسعار كانت ضحلة وسريعة الزوال. وتابع: "تحركات الأسعار أثبتت مراراً أن المراهنة ضد هذا الاتجاه مكلفة، فكلما تراجعت الأسعار قليلاً، يعود المشترون سريعاً، مما يعزز الرأي بأن الذهب لا يزال يتمتع بدعم قوي من فئات واسعة من المستثمرين."

وأشار أيضاً إلى أن بيع الذهب عند هذه المستويات أصبح خطوة عالية المخاطرة، والسبب بسيط – وهو الثقة.

وأوضح قائلاً: "المؤسسات والبنوك المركزية والمستثمرون الأفراد جميعهم يتعاملون الآن مع أي انخفاض في الأسعار على أنه فرصة للشراء، وليس مؤشراً على إنهاك الاتجاه الصاعد. يكفي تذكّر مستوى 3,000 دولار الذي وصل إليه الذهب قبل ستة أشهر فقط، وسط تصاعد التوترات التجارية، لندرك مدى تغير المزاج العام في السوق."

وبيّن عسيري أن هذا السلوك الجماعي خلق دورة متجددة ذاتياً، بحيث تُقابل كل فترة استراحة في الزخم بموجة شراء جديدة. وأضاف:

"لقد تطوّر الذهب من كونه أداة تحوّط تقليدية في أوقات عدم اليقين إلى ما يمكن وصفه اليوم بأنه استثمار قائم على القناعة (Conviction Trade) – أصل تتجاوز قيمته السعر نفسه، ليعكس عمق الشكوك المتزايدة تجاه مصداقية السياسات الاقتصادية والمسار غير المتوازن للقرارات المالية."