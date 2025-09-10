دبي الخيار الأول عالمياً للمديرين التنفيذيين الرُحل

الرحالة التنفيذيون ليسوا موظفين رقميين تقليديين، بل هم متخصصون رفيعو المستوى أو رواد أعمال يمزجون العمل عن بُعد بنمط حياة عالمي. على عكس الرحالة الرقميين الأصغر سنًا الذين غالبًا ما يسافرون بميزانيات محدودة، عادةً ما يحصل الرحالة التنفيذيون على دخل أعلى، ويسعون إلى إقامات أطول، ويطالبون بالحصول على مساكن فاخرة، ورعاية صحية متميزة، ومدارس دولية، وبنية تحتية موثوقة. غالبًا ما يكونون قادةً تنفيذيين، أو مستشارين، أو مستثمرين، أو متخصصين، قادرين على إدارة فرق عمل وشركات من أي مكان في العالم، شريطة أن يتمتعوا بشبكة قوية وإمكانية وصول عالمية.