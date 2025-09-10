دبي الخيار الأول عالمياً للمديرين التنفيذيين الرُحل

عززت دبي مجدداً سمعتها كمركز عالمي للمهنيين المتنقلين، متصدرةً مؤشر سافيلز للرحالة التنفيذيين للعام الثالث على التوالي. وتلتها أبوظبي بفارق ضئيل في المركز الثاني، مؤكدةً بذلك هيمنة الإمارات العربية المتحدة كأكثر وجهة مرغوبة عالمياً لفئة جديدة من المهنيين تُعرف باسم "الرحالة التنفيذيين".
الرحالة التنفيذيون ليسوا موظفين رقميين تقليديين، بل هم متخصصون رفيعو المستوى أو رواد أعمال يمزجون العمل عن بُعد بنمط حياة عالمي. على عكس الرحالة الرقميين الأصغر سنًا الذين غالبًا ما يسافرون بميزانيات محدودة، عادةً ما يحصل الرحالة التنفيذيون على دخل أعلى، ويسعون إلى إقامات أطول، ويطالبون بالحصول على مساكن فاخرة، ورعاية صحية متميزة، ومدارس دولية، وبنية تحتية موثوقة. غالبًا ما يكونون قادةً تنفيذيين، أو مستشارين، أو مستثمرين، أو متخصصين، قادرين على إدارة فرق عمل وشركات من أي مكان في العالم، شريطة أن يتمتعوا بشبكة قوية وإمكانية وصول عالمية.
وفقًا لسافيلز، حققت دبي أعلى تصنيف عالمي بفضل شبكتها العالمية الفريدة من نوعها من الرحلات الجوية، مما يُسهّل على سكانها السفر إلى أي مدينة رئيسية تقريبًا في غضون ساعات. في المقابل، تصدرت أبوظبي المؤشر في سرعة الإنترنت، مما يعكس الاستثمار الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة في البنية التحتية الرقمية. معًا، تُقدّم الإمارات ما يُقدّره المديرون التنفيذيون اليوم: اتصال عالمي سلس، وجاهزية تكنولوجية، وأسلوب حياة مريح وعالمي.
وقال أندرو كومينجز، رئيس وكالة العقارات السكنية في الشرق الأوسط لدى سافيلز: "بالإضافة إلى أشعة الشمس على مدار العام، والضيافة عالمية المستوى، والوصول إلى أفضل المدارس والرعاية الصحية، يتضح لنا سبب استمرار المنطقة في قيادة الطريق للبدو التنفيذيين".
ومن بين المدن الأخرى التي احتلت المراكز العشرة الأولى، مالقة، ميامي، لشبونة، بالما، وبرشلونة، وجميعها مراكز ساحلية تجمع بين فرص الأعمال ومزايا نمط الحياة. ومع ذلك، برزت دبي وأبوظبي لما تقدمانه من أكثر من مجرد شواطئ وأشعة شمس؛ فقد أصبحتا مركزين للابتكار والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتجارة العالمية، مما يجعلهما مجزيتين على الصعيدين المهني والشخصي على حد سواء.
يُصنّف مؤشر الرحّل التنفيذي 30 وجهةً حول العالم للعاملين عن بُعد لفترات طويلة. جميعها إما حاصلة على تأشيرات رحالة رقميين، أو برامج مماثلة، أو جزء من تكتلات اقتصادية تسمح بالإقامة طويلة الأمد. تعكس القائمة تنافس الدول على استقطاب المهنيين ذوي القدرة العالية على التنقل، والذين يُسهمون بمهاراتهم وقدراتهم الشرائية في الاقتصادات المحلية.
لاحظت كيلسي سيلرز، المديرة المساعدة في سافيلز وورلد ريسيرش: "يشهد وضع البدو التنفيذيين تغيرًا ملحوظًا. فالأسواق تُطوّر استراتيجيات جديدة لجذب البدو الرقميين والتنفيذيين. دولتان جديدتان في مؤشرنا، وهما كندا ونيوزيلندا، لا تُقدّمان تأشيرات مُحدّدة للبدو الرقميين، بل تُقدّمان تأشيرات زيارة طويلة الأمد تُتيح العمل عن بُعد بشكل كامل".
وكانت طوكيو وأوكلاند وكريت وفانكوفر وبرلين من بين الوافدين الجدد إلى مؤشر 2025، مما يؤكد مدى السرعة التي تعمل بها الوجهات على تصميم السياسات لهذه القوى العاملة المتنامية.
يُعد سوق العقارات في دبي من أبرز عوامل الجذب للرحالة التنفيذيين، إذ يوفر الفخامة والقيمة على المدى الطويل. ووفقًا لبيانات حديثة من CBRE وKnight Frank، ارتفعت أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة تقارب 20% خلال العام الماضي، إلا أنها لا تزال في متناول الجميع على المستوى العالمي. على سبيل المثال، يُمكّنك مليون دولار أمريكي من شراء مساحة سكنية فاخرة في دبي تفوق بثلاثة أضعاف ما هو متوفر في لندن أو نيويورك.
وفقًا لمستشاري العقارات، لا تزال دبي وجهةً لا مثيل لها للمهنيين العالميين الباحثين عن قاعدة تجمع بين سهولة الوصول إلى الأعمال وجاذبية نمط الحياة. ويؤكد ثباتها في صدارة مؤشر سافيلز للرحالة التنفيذيين ما اكتشفه العديد من المديرين التنفيذيين بالفعل - أن دبي لا توفر مكانًا للعيش والعمل فحسب، بل منصةً للازدهار في عالم مهني يتسع نطاقه بشكل متزايد.
لا تزال مجمعات الفلل في الإمارة، مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا وجميرا جولف إستيتس، تحظى بشعبية كبيرة بين البدو الرحل ذوي الثروات الكبيرة الباحثين عن منازل عائلية كبيرة مع إمكانية الوصول إلى مدارس دولية ومرافق عصرية. في الوقت نفسه، تجذب المساكن ذات العلامات التجارية المميزة - وهي قطاع مزدهر في دبي - المديرين التنفيذيين الذين يقدرون السكن الجاهز، وخدمات الاستقبال المتميزة، والمواقع المرموقة.
شهد سوق الإيجارات ازدهارًا ملحوظًا، حيث سجلت الشقق الفاخرة في مناطق مثل داون تاون دبي ودبي مارينا أسعارًا قياسية بفضل الطلب المتزايد من المهنيين والمستثمرين الراغبين في الانتقال. ومع ذلك، يستجيب المطورون بسرعة، حيث من المتوقع تسليم أكثر من 73,000 وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2025، مما يضمن مواكبة العرض للطلب.
بفضل ما تتمتع به دبي من دخل معفى من الضرائب، وأمان، واستقرار سياسي، وموقعها كحلقة وصل بين الشرق والغرب، حافظت على مكانتها الرائدة في حركة الترحال العالمية. كما طرحت الحكومة تأشيرات طويلة الأجل، وبرامج إقامة ذهبية، وتراخيص مرنة لتسهيل انتقال المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال.