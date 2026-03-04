"دبي التجاري": حصن رقمي لا يهتز وسط اضطرابات المنطقة

أعلن بنك دبي التجاري (CBD) يوم الأربعاء أن جميع خدماته المصرفية وأنظمته ومنصاته الرقمية وقنوات التواصل مع العملاء تعمل بكامل طاقتها، دون أي انقطاع في خدماته المصرفية.

وأضاف أنه خلال التطورات الأخيرة، تعامل مع 2.7 مليون تفاعل مع العملاء رقمياً وعبر فروعه المادية.

تستمر شبكة فروع بنك دبي التجاري’، وأنظمته المصرفية الأساسية، وجميع قنوات خدمة العملاء في العمل بشكل طبيعي، مع توفر الخدمة دون انقطاع عبر أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والتجارية والمؤسسات.

قال بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: “نحن نعمل بشكل طبيعي عبر جميع الفروع والقنوات، مدعومين بوضع سيولة قوي وقاعدة رأسمالية متينة.”

وأضاف: “أولويتنا هي تقديم خدمات مصرفية دون انقطاع والحفاظ على تفاعلات قوية ومستمرة مع العملاء عبر الفروع والقنوات الرقمية وجميع المنصات المدارة للعلاقات.”

واجهت بنوك أخرى في البلاد اضطرابات يومي الاثنين والثلاثاء، في أعقاب انقطاع على مستوى المنطقة، بينما تعرضت مراكز بيانات خدمات الويب من أمازون’ لأجسام أدت إلى اندلاع حريق، على الرغم من أن البنوك لم تكشف عن أي ارتباط.

وقال البنك إن نموذج خدمته متعدد القنوات، بالإضافة إلى شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، يضمن وصول العملاء دون انقطاع في جميع ظروف التشغيل. وأضاف أن عملاءه لا يزال بإمكانهم الوصول الكامل إلى الودائع والمدفوعات والإقراض وتمويل التجارة والخزانة وخدمات الخدمات المصرفية الرقمية.

قال بنك دبي التجاري إنه يواصل مراقبة التطورات عن كثب مع التركيز على إدارة المخاطر والتميز التشغيلي والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية.