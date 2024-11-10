دبي: الاستدامة تدفع عجلة الابتكار في قطاع الأغذية

وقد بدأت صناعة الأغذية والمشروبات بالفعل في تبني الممارسات المستدامة بطرق مختلفة. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن معظم هذه الممارسات تقدم مكافآت طويلة الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل. وقال بهانداري إن الشركات العاملة في هذه الصناعة يمكنها أن تبدأ انتقالها نحو الاستدامة من خلال دمج حلول التبريد والتدفئة الموفرة للطاقة، والتي تقدمها العديد من الشركات الكبرى بما في ذلك شركة Thermax.