"دبي الإسلامي"يخصم رسوم معاملات معلقة بعد تحديث النظام

وجاء في البيان: "حرصاً من البنك على إبلاغ العميل بأي نشاط على حسابه، وإبقائه على اطلاع قبل إجراء أي خصم، ومنحه الوقت الكافي لتمويل حسابه أو التواصل مع البنك للاستفسار، تم إرسال سلسلة من الرسائل للعملاء المتأثرين بالمعاملات المعلقة التي تمت معالجتها بنجاح من قبل التجار في حينها. تبدأ هذه الرسائل برسالة بريد إلكتروني تُفصّل المعاملات المُحددة، تليها رسائل نصية قصيرة مُتعددة".