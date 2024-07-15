دبي: استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاع كبير

وأضاف حسن: "بعث هذا التراجع في التضخم (في أمريكا) الأمل في أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وقد ارتفعت الآمال منذ توجيه الاهتمام نحو هذا الشهر كنقطة بداية نحو مسار أقل تشديداً للسياسة النقدية. إن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يزيد عن 76 في المائة في سبتمبر، وفقاً لأداة (سي ام اي فيدووتش CME FedWatch).