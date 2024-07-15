دبي: استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاع كبير
استقرت أسعار الذهب في دبي في التعاملات الأولى في أول يوم تداول من الأسبوع بعد ارتفاع قوي الأسبوع الماضي.
وفي دولة الإمارات، تم تداول سعر الذهب عيار 24 بسعر 292 درهماً للجرام الواحد، في حين تم تداول عيار 22 وعيار 21 وعيار 18 قيراطاً بسعر 270.5 درهماً و261.75 درهماً و224.25 درهماً للجرام على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.10 بالمئة إلى 2411.02 دولار للأوقية. كما سجل الذهب ارتفاعاً يزيد عن 2 في المائة مؤخراً بسبب بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة التي عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وتصريحات حذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.
وتراجع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة من 3.3 في المائة إلى 3 في المائة في يونيو، مقارنة بتوقعات بانخفاضه إلى 3.1 في المائة.
وقال سامر حسن، محلل الأبحاث في XS.com، أنّ مكاسب الذهب تأتي في ظل تفاؤل أكبر بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع. ويأتي تصاعد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط وأوكرانيا لدعم الذهب في الحفاظ على مكاسبه.
ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب مرتفعة في الأسابيع المقبلة بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم.
وأضاف حسن: "بعث هذا التراجع في التضخم (في أمريكا) الأمل في أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وقد ارتفعت الآمال منذ توجيه الاهتمام نحو هذا الشهر كنقطة بداية نحو مسار أقل تشديداً للسياسة النقدية. إن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يزيد عن 76 في المائة في سبتمبر، وفقاً لأداة (سي ام اي فيدووتش CME FedWatch).
وقال مازن سلهب، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (بي دي سويس BDSwiss)، أنّ عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والمخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي العالمي، يساهم أيضاً في توقعات ارتفاع سعر الذهب. بالإضافة إلى ذلك، فإن بدء دورة التيسير من قبل البنوك المركزية وطلبها المستمر على الذهب قد يزيد من دعم الذهب.