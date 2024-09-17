دبي: ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. 313.50 درهماً للجرام

قال محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق لدى "نور كابيتال"، إن الدولار الأميركي توقف عن مساره الصعودي منذ صدور بيانات اقتصادية أميركية تشير إلى تباطؤ في أسعار المستهلك. وعززت هذه البيانات التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر.