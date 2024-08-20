دبي: اتفاقية جديدة تُسرع تسجيل العقارات من أيام إلى دقائق
ستصبح عملية شراء العقارات في دبي أكثر سلاسة وسرعة حيث سيقل وقت التسجيل من أيام إلى دقائق.
جاء ذلك بعد أن وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية مع أكبر سبعة مطورين في الإمارة تتيح لهم استخدام نظام التسجيل لديها لإدارة جميع المعاملات العقارية.
ومن شأن هذه الصفقة أن تعمل على تمكين المطورين وزيادة القدرة على التسجيل بشكل كبير.
وبالإضافة إلى ذلك، منحت الدائرة تصريحاً كاملاً لـ 7 مطورين لاستخدام الأنظمة لتسجيل وتدقيق جميع المعاملات العقارية للمطورين والمستثمرين على حد سواء.
وتضم قائمة المطورين السبعة شركة إعمار العقارية، وداماك العقارية، وبنغاتي العقارية، والدار العقارية، وشوبا العقارية، وعزيزي للتطوير العقاري، ودانوب العقارية. كما تعد هذه الشركات المطورة السبعة أكبر موردي الوحدات الجديدة وكذلك الوحدات على الخريطة.
وفي يوليو/تموز، احتلت شركة إعمار العقارية المركز الأول في سوق البيع على الخارطة، حيث استحوذت غالبية عمليات تسجيل البيع على الخارطة لدى المطورين على حصة سوقية مهيمنة بلغت 23%. وسجلت الشركة 2077 معاملة موزعة على عدد لا يحصى من مشاريعها. وجاءت شركة دانوب العقارية في المرتبة التالية بنسبة 6.9% من جميع معاملات البيع على الخارطة، حيث كانت شركة بايز 101 في الخليج التجاري رائدة واضحة لهذا الشهر، حيث سجلت 262 عملية بيع، تليها شركة سبورتز (155) في مدينة دبي الرياضية ودايموندز (94) في أبراج بحيرات جميرا. وجاءت مجموعة سوبها في المركز الثالث، حيث حصلت على حصة سوقية بلغت 6.5%، وفقًا لتقرير بروبرتي مونيتور.
وقالت شركة الاستشارات العقارية فاليوسترات إن إعمار (20.3%) وداماك (7.2%) ودانوب (5.2%) ونخيل (4.8%) تصدرت مخططات مبيعات المطورين بشكل عام في الشهر الماضي.
سجلت دبي تسليم 12.900 شقة و3.925 فيلا في النصف الأول من عام 2024. ومن المتوقع تسليم 20.000 شقة و5.000 فيلا أخرى خلال بقية العام.
وقال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن هذه الاتفاقية ستوفر "حماية أكبر لحقوق المستثمرين وتسريع الإجراءات وتبسيطها" فضلاً عن ضمان الشفافية في القطاع.
وأضاف "سنعمل أيضا على تقديم التدريب والدعم الفني اللازم لموظفي هذه الشركات لتشغيل النظام، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة المعاملات المسجلة لدى هذه الشركات وتقييم دقة سجلاتها".
وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنها ستعمل على تحسين رقابتها وتنظيمها من خلال تتبع كافة المعاملات.