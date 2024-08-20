دبي: اتفاقية جديدة تُسرع تسجيل العقارات من أيام إلى دقائق

ستصبح عملية شراء العقارات في دبي أكثر سلاسة وسرعة حيث سيقل وقت التسجيل من أيام إلى دقائق.

جاء ذلك بعد أن وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية مع أكبر سبعة مطورين في الإمارة تتيح لهم استخدام نظام التسجيل لديها لإدارة جميع المعاملات العقارية.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعمل على تمكين المطورين وزيادة القدرة على التسجيل بشكل كبير.