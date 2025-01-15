دبي: "إنترسك 2025"يكشف عن مستقبل الأمن المادي بتقنيات متطورة

وتتعامل "أكسيس" مع التحديات الحرجة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حماية البنية التحتية، والتنقل الحضري، ومراقبة البيئة، من خلال ابتكارات مثل نظام (آرتبيك 9) "ARTPEC-9" على الشريحة والحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وأضاف محمد حطيط: "إن مبادرات المدن الذكية المتنامية في المنطقة تتوافق تماماً مع تقنيات "أكسيس" المتكاملة، والتي تجمع بين الرادار، والتصوير الحراري، والفيديو لتعزيز السلامة، والكفاءة، والرؤى التشغيلية. يظل الأمن السيبراني أولوية قصوى، مع وجود ضمانات مدمجة مصممة لمواجهة التهديدات الرقمية وضمان الموثوقية. الاستدامة هي محور رئيسي آخر، حيث تطور "أكسيس" تقنيات موفرة للطاقة تلبي الأهداف البيئية للمنطقة، ممّا يساهم في مستقبل أكثر أماناً واستدامة".