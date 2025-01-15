دبي: "إنترسك 2025"يكشف عن مستقبل الأمن المادي بتقنيات متطورة
تحتل صناعة الأمن المادي موقعاً متميزاً لتحقيق نمو كبير بحلول عام 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على الحلول المبتكرة. مع حجم سوق متوقع يبلغ 143 مليار دولار أمريكي، تشمل العوامل الرئيسية مبادرات المدن الذكية، والقلق المتزايد بشأن السلامة العامة، والحاجة إلى تحليلات البيانات المتقدمة والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتشارك شركة "أكسيس كوميونيكيشنز إيه بي"، الشركة السويدية المصنعة للكاميرات الشبكية، وأنظمة التحكم في الوصول، وأجهزة الصوت الشبكي لصناعات الأمن المادي ومراقبة الفيديو، في معرض "إنترسك" 2025 في دبي، حيث تعرض رؤيتها لمستقبل الأمن المادي، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة.
ومن أبرز ما يميز المعرض نظام (آرتبيك 9) "ARTPEC-9" على الشريحة، والذي يوفر تحليلات متقدمة، وأمناً إلكترونياً معززاً، وضغط فيديو منخفض المعدل، إلى جانب الكاميرات المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين مراقبة الجودة والصيانة التنبؤية. وسيشهد الزوار ابتكارات مثل الحلول التي يتم ارتداؤها على الجسم، والصوت الشبكي للاستجابة للطوارئ، والحلول المتكاملة التي تجمع بين التصوير الراداري والبصري والحراري للبنية التحتية الحيوية. كما سيضم الجناح عروضاً حية لأنظمة الإدارة القائمة على السحابة، والحلول المستدامة، والشراكات مع قادة الصناعة لمعالجة تحديات الأمن المتطورة.
قال "محمد حطيط"، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الخليج الشرقي في شركة "أكسيس كوميونيكيشنز": "باعتبارنا شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفيديو الشبكي، فإننا ملتزمون بتقديم حلول متطورة تلبي هذه الاحتياجات المتطورة. إن تركيزنا على الابتكار والجودة وإرضاء العملاء يضعنا في موقف يسمح لنا بالاستمرار في تحقيق النجاح في هذه السوق الديناميكية".
وتشمل الاتجاهات الأمنية الرئيسية لعام 2025 الحلول الهجينة، والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الموسعة التي تتجاوز الأمن التقليدي. وتوفر الحلول الهجينة، التي تدمج تقنيات الحافة والسحابة والمحلية، المرونة في تخزين البيانات وعرضها وإدارة الأجهزة، ممّا يسمح للمؤسسات بإنشاء هياكل مخصصة. وقال محمد حطيط: "يستمر الذكاء الاصطناعي في التطور مع التعلم العميق، ممّا يعزز دقة التحليلات والكفاءة التشغيلية مع إثارة الاعتبارات الأخلاقية والموارد المهمة. تُستخدم البيانات من أجهزة الاستشعار الآن خارج نطاق الأمن، ممّا يساهم في الكفاءة التشغيلية وذكاء الأعمال. تعمل جودة الصورة المحسنة على تحسين التحليلات والتعرف على الكائنات، وتضمن استقلالية التكنولوجيا الأساسية المرونة، والقدرة على التكيف، والأمان في مشهد سريع التغيّر".
وتتعامل "أكسيس" مع التحديات الحرجة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حماية البنية التحتية، والتنقل الحضري، ومراقبة البيئة، من خلال ابتكارات مثل نظام (آرتبيك 9) "ARTPEC-9" على الشريحة والحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وأضاف محمد حطيط: "إن مبادرات المدن الذكية المتنامية في المنطقة تتوافق تماماً مع تقنيات "أكسيس" المتكاملة، والتي تجمع بين الرادار، والتصوير الحراري، والفيديو لتعزيز السلامة، والكفاءة، والرؤى التشغيلية. يظل الأمن السيبراني أولوية قصوى، مع وجود ضمانات مدمجة مصممة لمواجهة التهديدات الرقمية وضمان الموثوقية. الاستدامة هي محور رئيسي آخر، حيث تطور "أكسيس" تقنيات موفرة للطاقة تلبي الأهداف البيئية للمنطقة، ممّا يساهم في مستقبل أكثر أماناً واستدامة".
تلتزم شركة "أكسيس" بتعزيز حضورها في الأسواق الحالية مع استكشاف الفرص في المناطق الناشئة. وينصب التركيز الرئيسي على تزويد الموزعين والشركاء بالموارد الشاملة لتعزيز اختراق السوق وضمان التوافق مع أهداف أعمال شركة "أكسيس" وشركائها. ومن خلال توفير الأدوات التي تبسط استراتيجيات المشاركة وتعزز الاتساق، تهدف شركة "أكسيس" إلى بناء شراكات أقوى وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق وجودها. وقال محمد حطيط: "ستمكّن هذه الجهود الشركاء من تمثيل قيمة "أكسيس" بشكل فعال وتلبية الاحتياجات الفريدة للأسواق الراسخة والنامية".