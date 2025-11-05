دبي: أسعار الذهب مستقرة وفي مرحلة"تصحيح طفيف"

وأضاف أن هذه فترة حاسمة للذهب. “يمكن اعتبار التحركات السعرية الأخيرة، التي كانت ضمن نطاق معين، على أنها تماسك هبوطي، مما يشير إلى أن التراجع من أعلى مستوى قياسي في أكتوبر قد لا يزال لديه مجال للمزيد”، قال. “من الناحية الفنية، يتداول الذهب تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 9 أيام البالغ 4,015 دولار. وقد عمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 9 أيام كنقطة مقاومة، حيث تم دفع الذهب مرتين عند هذا المستوى في الجلسات الأخيرة. حتى يتمكن الذهب من اختراق هذا المستوى بشكل حاسم، من المرجح أن يكون هذا المستوى عقبة قريبة الأجل لأي حركة صعودية. من ناحية أخرى، إذا انخفض إلى ما دون 3,950 دولار، فقد يمهد الطريق إلى مستوى الدعم التالي عند 3,887 دولار، وهو أدنى مستوى للأسبوع الماضي.”