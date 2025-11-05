دبي: أسعار الذهب مستقرة وفي مرحلة"تصحيح طفيف"

واصلت أسعار الذهب الاستقرار صباح الأربعاء في مرحلة وصفها المحللون بأنها 'تصحيح طفيف أو توطيد قصير الأجل'.
عالمياً، انخفضت الأسعار الفورية إلى 3964.9 دولار للأونصة في الساعة 10 صباحاً بتوقيت الإمارات، بينما بلغ سعر الفضة 47.68 دولار. في دبي، ارتفع سعر 24 قيراط قليلاً ليصل إلى 478.50 درهم صباح الأربعاء. وبالمثل، بلغ سعر 22 قيراط، 21 قيراط و18 قيراط 443 درهم، 424.75 درهم، و364 درهم للجرام، على التوالي.
وفقاً لـ Vijay Valecha، رئيس قسم الاستثمار في Century Financial، أظهرت المعادن الثمينة 'قوة قوية' وسط مختلف حالات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية. وقال: 'ومع ذلك، فإن الأخبار عن تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، أدت إلى تراجع بعض الطلب على الملاذ الآمن، إلى جانب اتجاه عام لجني الأرباح بعد مثل هذه الارتفاعات الحادة'.
'قبل البيع، كان المستثمرون الذين احتفظوا بالمعدن الأصفر منذ بداية العام يشهدون أرباحاً بنحو 67 في المائة، مما جعله وقتاً مناسباً لجني الأرباح بمجرد رؤية تراجع طفيف في الأسعار. على الرغم من التصحيح، لا يزال المعدن الثمين مرتفعاً بنسبة 51 في المائة منذ بداية العام، مما يظهر أداءه المتميز مقارنة بفئات الأصول الأخرى.'
وأضاف أن هذه فترة حاسمة للذهب. “يمكن اعتبار التحركات السعرية الأخيرة، التي كانت ضمن نطاق معين، على أنها تماسك هبوطي، مما يشير إلى أن التراجع من أعلى مستوى قياسي في أكتوبر قد لا يزال لديه مجال للمزيد”، قال. “من الناحية الفنية، يتداول الذهب تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 9 أيام البالغ 4,015 دولار. وقد عمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 9 أيام كنقطة مقاومة، حيث تم دفع الذهب مرتين عند هذا المستوى في الجلسات الأخيرة. حتى يتمكن الذهب من اختراق هذا المستوى بشكل حاسم، من المرجح أن يكون هذا المستوى عقبة قريبة الأجل لأي حركة صعودية. من ناحية أخرى، إذا انخفض إلى ما دون 3,950 دولار، فقد يمهد الطريق إلى مستوى الدعم التالي عند 3,887 دولار، وهو أدنى مستوى للأسبوع الماضي.”
ومع ذلك، أضاف أن المخاطر الكلية لا تزال بناءة. “بدأ إغلاق الحكومة الأمريكية يؤثر على الشعور الاقتصادي”، قال. “إذا استمر الإغلاق، فسوف يؤجل البيانات المهمة ويزيد من غموض توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من عدم اليقين، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية. علاوة على ذلك، فإن المخاوف الجيوسياسية، وتحديداً الطلب القوي من البنوك المركزية، تشكل طبقة بناءة تحت الذهب.”
واختتم قائلاً إنه بينما من الممكن حدوث انخفاض قصير الأجل أو حركة جانبية، فإن الاتجاه العام للذهب لا يزال صعوديًا. “الاختراق دون مستويات الدعم الرئيسية سيعطي بعض الثقة في استمرار التراجع الأعمق”، قال. “وإلا، فقد يكون هذا مجرد توقف صحي أو تصحيح قبل ارتفاع آخر.”