دبي: أسعار الذهب تواصل انخفاضها.. عيار 24 إلى 479 درهماً

على الرغم من قراءة مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أقل من المتوقع، والتي بلغت 3% الأسبوع الماضي، مما زاد من إجماع السوق على تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، إلا أن التحول في زخم أسعار الذهب في وقت سابق من الأسبوع كان قويًا بما يكفي لإغلاق الأسبوع على انخفاض بنسبة 3.29%، كما قال. وأضاف: "من الناحية الفنية، ظل مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء لأسابيع قبل موجة البيع، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس، حيث تجد الأسعار الآن دعمًا بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا ومستوى إعادة اختبار اختراق بالقرب من 4,060 دولارًا أمريكيًا."