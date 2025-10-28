دبي: أسعار الذهب تواصل انخفاضها.. عيار 24 إلى 479 درهماً

دبي: أسعار الذهب والفضة تتراجع مع فتح الأسواق يوم الاثنين واصلت أسعار الذهب اتجاهها النزولي صباح الثلاثاء، حيث انخفضت بأكثر من سبعة في المائة منذ ذروتها في 20 أكتوبر. ووصف بعض الخبراء هذه الخطوة بأنها التحرك الأكثر أهمية منذ أكثر من عقد.
وعالميا، تراجعت الأسعار الفورية إلى 3973 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 9:30 صباحا بتوقيت الإمارات، في حين تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 46.66 دولارا.
في دبي، انخفض سعر الذهب عيار 24 بأكثر من 12 درهمًا ليصل إلى 479 درهمًا صباح الثلاثاء، مقارنةً بـ 491.50 درهمًا صباح الاثنين. وبالمثل، انخفض سعر الذهب عيار 22، وعيار 21، وعيار 18 إلى 443.50، و425.25، و364.25 درهمًا للغرام على التوالي.
قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سنشري فاينانشال: "كانت موجة البيع التي أعقبت تحقيق هذه المستويات المرتفعة من أبرز موجات البيع منذ حوالي ١٢ عامًا". وأضاف: "من المهم ملاحظة أن الأسعار كانت ترتفع لتسعة أسابيع متتالية منذ أغسطس، مما رفعها بنحو ١٠٠٠ دولار. ولم يستمر هذا الارتفاع الكبير الذي استمر كل هذه المدة، كما يُظهر التاريخ، مع جني أرباح حتمي".
وأشار العديد من المحللين إلى أن تقدم المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم - الولايات المتحدة والصين - هو السبب وراء الانخفاض المستمر في سعر الذهب.
قال فاليشا: "أدى هذا إلى تفاؤل في أسواق المخاطر، مما أضعف بريق الذهب كملاذ آمن". وأضاف: "توصل الجانبان مؤخرًا إلى إجماع مبدئي حول مواضيع مثل ضوابط التصدير، والفنتانيل، ورسوم الشحن، حتى أن وزير الخزانة الأمريكي صرّح بأن تهديد فرض رسوم جمركية بنسبة 100% قد انتهى، مما خفّف التوترات الجيوسياسية بشكل ملحوظ".
قال إن هناك تفاؤلاً متزايداً قبل قمة ترامب وشي المهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذ يتوقع المستثمرون خطوةً صغيرةً نحو اتفاق تجاري من شأنه أن يخفف بعض التوترات ويعزز الاقتصاد. ومع ذلك، توقع استمرار تقلب أسعار الذهب.
على الرغم من قراءة مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أقل من المتوقع، والتي بلغت 3% الأسبوع الماضي، مما زاد من إجماع السوق على تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، إلا أن التحول في زخم أسعار الذهب في وقت سابق من الأسبوع كان قويًا بما يكفي لإغلاق الأسبوع على انخفاض بنسبة 3.29%، كما قال. وأضاف: "من الناحية الفنية، ظل مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء لأسابيع قبل موجة البيع، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس، حيث تجد الأسعار الآن دعمًا بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا ومستوى إعادة اختبار اختراق بالقرب من 4,060 دولارًا أمريكيًا."