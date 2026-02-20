دبي: أسعار الذهب تواصل التداول فوق 600 درهم بسبب التوترات الجيوسياسية

استقرت أسعار الذهب مع افتتاح أسواق دبي يوم الجمعة، حيث أبقت التوترات الجيوسياسية المعدن الثمين فوق 5,000 دولار للأوقية.
وفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، تم تداول سعر الذهب عيار 24 قيراطًا عند 602.50 درهم للجرام صباح الجمعة، بينما بيع عيار 22 قيراطًا و21 قيراطًا و18 قيراطًا و14 قيراطًا بأسعار 558.00 درهم و535.00 درهم و458.50 درهم و357.75 درهم للجرام على التوالي.
عالميًا، تم تداول المعدن الثمين عند 5,007.75 دولار للأوقية، بزيادة 0.59 بالمائة.
قال عبد العزيز البغدادي، مدير أبحاث السوق واستراتيجية التكنولوجيا المالية في FXEM، إن الذهب تقدم مع تجدد التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب على الأصول الآمنة.
“على الرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة، تصاعدت التوترات في كل من الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، مما يثير الشكوك حول جدوى محادثات السلام الحالية. يستمر هذا الهشاشة المستمرة في ترسيخ علاوة مخاطر جيوسياسية في الأسواق العالمية، مما يدعم جاذبية السبائك. في الوقت نفسه، يظل الطلب على الذهب قويًا مع استمرار تراكم البنوك المركزية وعودة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، حتى عند مستويات الأسعار المرتفعة. قد تؤدي ظروف السيولة الأقل خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين إلى تضخيم تقلبات الأسعار أيضًا،” قال.
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم الخميس من أنها يجب أن تبرم صفقة بشأن برنامجها النووي وإلا ستحدث "أمور سيئة حقًا"، وحدد مهلة تتراوح بين 10 و15 يومًا، مما أثار تهديدًا من طهران بالانتقام من القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت للهجوم.
وسط حشد عسكري أمريكي ضخم في الشرق الأوسط أثار مخاوف من حرب أوسع، قال ترامب إن المفاوضات مع إيران لإنهاء المواجهة المتوترة تسير على ما يرام لكنه طالب طهران بالتوصل إلى اتفاق "هادف".
ومع ذلك، قال البغدادي إن أي ارتفاع إضافي قد يتأثر بعدم اليقين المحيط بالسياسة النقدية الأمريكية.
“كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير عن لجنة منقسمة، حيث كان بعض المسؤولين منفتحين على إمكانية العودة إلى تشديد السياسة إذا لزم الأمر، بينما أشار آخرون إلى الاستعداد للتخفيف إذا تدهورت الظروف. ستكون بيانات التضخم الأمريكية القادمة، وخاصة إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ليوم الجمعة’، محورية. قد تعزز الأدلة على استمرار تباطؤ التضخم توقعات خفض أسعار الفائدة، بينما قد يؤدي التضخم العنيد إلى ضخ تقلبات جديدة في مسار المعدن’ وتغذية مخاطر الهبوط،” أضاف البغدادي.