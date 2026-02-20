دبي: أسعار الذهب تواصل التداول فوق 600 درهم بسبب التوترات الجيوسياسية

“على الرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة، تصاعدت التوترات في كل من الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، مما يثير الشكوك حول جدوى محادثات السلام الحالية. يستمر هذا الهشاشة المستمرة في ترسيخ علاوة مخاطر جيوسياسية في الأسواق العالمية، مما يدعم جاذبية السبائك. في الوقت نفسه، يظل الطلب على الذهب قويًا مع استمرار تراكم البنوك المركزية وعودة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، حتى عند مستويات الأسعار المرتفعة. قد تؤدي ظروف السيولة الأقل خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين إلى تضخيم تقلبات الأسعار أيضًا،” قال.