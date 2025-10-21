دبي: أسعار الذهب تواصل ارتفاعها وعيار 18 يقترب من 400 درهم

ارتفعت أسعار الذهب في دبي، اليوم الثلاثاء، ليقترب سعر الجرام من عيار 18 من 400 درهم، وسط استمرار الزخم في السوق.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 عند 523.25 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً من 521.75 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين.
وبالمثل، افتتحت عقود 22 ألفًا و21 ألفًا و18 ألفًا على ارتفاع عند 484.5 درهمًا و464.75 درهمًا و398.25 درهمًا. لكل جرام، على التوالي.
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.23 بالمئة إلى 4332.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 9.15 صباحا بتوقيت الإمارات.
قال ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في شركة بيبرستون، إن المضاربين على ارتفاع أسعار الذهب واجهوا خلال الأسبوع الماضي مقاومة كبيرة مع ارتفاع تقلبات السوق بشكل حاد.
كانت التطورات السريعة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والأحداث الجيوسياسية العالمية المحرك الرئيسي لتقلبات الأسعار الأخيرة. ومع ذلك، فإن رهانات السوق القوية على تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، إلى جانب حيازات واسعة النطاق من صناديق الاستثمار المتداولة، لا تزال تُقدم دعمًا قويًا على المديين المتوسط والطويل. وبعيدًا عن العلاقات الأمريكية الصينية، سينصب تركيز المتداولين هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الجمعة، وسلسلة من إعلانات أرباح الشركات، والتي قد تُسبب ضغوطًا قصيرة الأجل على أسعار الذهب، حسبما قالت.
وصلت الأسعار اليومية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4,379 دولار، لكنها واجهت عمليات بيع كثيفة خلال ساعات التداول الأوروبية وفتح السوق الأمريكية، حيث انخفضت لفترة وجيزة إلى ما دون 4,200 دولار.
ورغم ذلك، سجّل الذهب ارتفاعًا بنسبة 5.7% خلال الأسبوع، مسجلًا بذلك ارتفاعه الأسبوعي العاشر على التوالي. وهذا يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي متوسط المدى، مع أن الارتفاع السريع يستدعي تراجعًا قويًا لتخفيف الضغط، كما أضاف وو.
وأوضحت أن الإغلاق فوق مستوى 4300 دولار هذا الأسبوع قد يؤكد مرحلة جديدة من الزخم الصعودي.