دبي: أسعار الذهب تواصل ارتفاعها وعيار 18 يقترب من 400 درهم

كانت التطورات السريعة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والأحداث الجيوسياسية العالمية المحرك الرئيسي لتقلبات الأسعار الأخيرة. ومع ذلك، فإن رهانات السوق القوية على تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، إلى جانب حيازات واسعة النطاق من صناديق الاستثمار المتداولة، لا تزال تُقدم دعمًا قويًا على المديين المتوسط والطويل. وبعيدًا عن العلاقات الأمريكية الصينية، سينصب تركيز المتداولين هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الجمعة، وسلسلة من إعلانات أرباح الشركات، والتي قد تُسبب ضغوطًا قصيرة الأجل على أسعار الذهب، حسبما قالت.