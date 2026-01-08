دبي: أسعار الذهب تنخفض لليوم الثاني على التوالي

قال تران: “تشير حركة السعر هذه إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع لا يزال سليمًا، مدعومًا بالأسس الاقتصادية والجيوسياسية. ومع ذلك، مع اقتراب الأسعار من المستويات النفسية الرئيسية واقترابها من أعلى مستوى تاريخي، أصبح الضغط التصحيحي الفني أكثر وضوحًا. تم تعزيز التقدم الأخير للذهب من خلال خلفية اقتصادية عالمية مستقرة نسبيًا، بدلاً من تراجع حاد. على وجه التحديد، تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى أن النمو يتباطأ ولكنه لم يضعف بعد بشكل مادي.”