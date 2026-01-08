دبي: أسعار الذهب تنخفض لليوم الثاني على التوالي

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي في دبي يوم الخميس بسبب قيام المستثمرين العالميين بجني الأرباح، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي التي دفعت المعدن الثمين للانخفاض بأكثر من واحد في المائة.
عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الخميس، انخفضت أسعار الذهب عيار 24 قيراطًا بمقدار 2.5 درهم إلى 533.75 درهم، وانخفض سعر عيار 22 قيراطًا بمقدار 2.25 درهم إلى 494.25 درهم.
وبالمثل، افتتح عيار 21 قيراطًا و18 قيراطًا و14 قيراطًا على انخفاض عند 474.0 درهم و406.25 درهم و317.0 درهم للجرام على التوالي. تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.57 في المائة إلى 4,427.34 دولار للأونصة في الساعة 9.15 بتوقيت الإمارات. نظرًا لانخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، قد يكون هذا نقطة دخول جيدة للمتسوقين الذين يتطلعون لشراء العملات الذهبية والحلي.
قال أليكس كوبتسيكيفيتش، كبير محللي السوق في FxPro: “تسبب تعزيز الدولار الأمريكي في تراجع الذهب. ومع ذلك، يظل المعدن الثمين في وضع قوي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادة المحتملة في نشاط البنوك المركزية في سوق السبائك في عالم ثنائي القطب.”
قال لين تران، محلل السوق في xs.com، إن أسعار الذهب تحركت بالقرب من 4,500 دولار للأونصة قبل التراجع.
قال تران: “تشير حركة السعر هذه إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع لا يزال سليمًا، مدعومًا بالأسس الاقتصادية والجيوسياسية. ومع ذلك، مع اقتراب الأسعار من المستويات النفسية الرئيسية واقترابها من أعلى مستوى تاريخي، أصبح الضغط التصحيحي الفني أكثر وضوحًا. تم تعزيز التقدم الأخير للذهب من خلال خلفية اقتصادية عالمية مستقرة نسبيًا، بدلاً من تراجع حاد. على وجه التحديد، تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى أن النمو يتباطأ ولكنه لم يضعف بعد بشكل مادي.”