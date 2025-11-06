دبي: أسعار الذهب تقلبات طفيفة بعد ارتفاع قياسي



وأضاف أيضاً أن التصحيح كان صحياً. قال: 'من منظور تقني، كان معتدلاً نسبياً بالنظر إلى خسارتين أسبوعيتين متتاليتين تبعتا ارتفاعاً لمدة تسعة أسابيع رفع الأسعار بأكثر من 27 في المائة'. 'في رأينا، هذا التصحيح، مهما كان مؤلماً للمشترين الجدد، كان تطوراً صحياً يشير إلى أن السوق يفرغ الضغط بدلاً من عكس الاتجاه. لقد تم بناء الدعم بالقرب من 3,835 إلى 3,878 دولار، وهي منطقة تتماشى مع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50 في المائة للارتفاع الأخير منذ أغسطس وكذلك المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً. لا يمكن استبعاد انزلاق أعمق إذا استمرت شهية المخاطرة في سوق الأسهم في الانتعاش واستمر الدولار في القوة'.