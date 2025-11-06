دبي: أسعار الذهب تقلبات طفيفة بعد ارتفاع قياسي

واصلت أسعار الذهب تقلباتها الطفيفة صباح الخميس فيما يسميه المحللون 'مرحلة التبريد' بعد ارتفاع استثنائي.
عالمياً، ارتفعت الأسعار الفورية قليلاً إلى 3989.5 دولار للأونصة في الساعة 10 صباحاً بتوقيت الإمارات، بينما بلغ سعر الفضة 48.31 دولار. في دبي، بلغ سعر 24 قيراط 480.75 درهم صباح الخميس. وبالمثل، بلغ سعر 22 قيراط، 21 قيراط و18 قيراط 445.25 درهم، 426.50 درهم، و365.75 درهم للجرام، على التوالي.
أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أوضح ما يمكن توقعه من المعدن الأصفر. قال: 'لقد دخل الارتفاع الاستثنائي للذهب هذا العام في مرحلة التبريد'. وأضاف: 'لقد تغيرت النغمة خلال هذا الوقت من الحماس إلى التأمل، حيث يعيد المتداولون تقييم مدى تسعير رواية 2025 — تخفيضات الفائدة، الضغوط المالية، التحوط الجيوسياسي، وطلب البنوك المركزية — بالفعل'.
ومع ذلك، أضاف أن التوقف 'يبدو وكأنه استراحة' وليس انهياراً. قال: 'الضعف الموسمي، الضوضاء المؤقتة في السياسة الصينية، والدولار الأقوى يفسرون التراجع القصير الأجل، لكن لا شيء يغير الرواية طويلة الأجل'. 'بمجرد أن تنتهي هذه المرحلة التصحيحية، من المرجح أن تعيد نفس القوى التي غذت ارتفاع هذا العام — الديون، التضخم، وطلب التنويع — تأكيد نفسها، مما يجعل المرحلة التالية ذات الأهمية الأكبر في عام 2026'.
وأضاف أيضاً أن التصحيح كان صحياً. قال: 'من منظور تقني، كان معتدلاً نسبياً بالنظر إلى خسارتين أسبوعيتين متتاليتين تبعتا ارتفاعاً لمدة تسعة أسابيع رفع الأسعار بأكثر من 27 في المائة'. 'في رأينا، هذا التصحيح، مهما كان مؤلماً للمشترين الجدد، كان تطوراً صحياً يشير إلى أن السوق يفرغ الضغط بدلاً من عكس الاتجاه. لقد تم بناء الدعم بالقرب من 3,835 إلى 3,878 دولار، وهي منطقة تتماشى مع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50 في المائة للارتفاع الأخير منذ أغسطس وكذلك المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً. لا يمكن استبعاد انزلاق أعمق إذا استمرت شهية المخاطرة في سوق الأسهم في الانتعاش واستمر الدولار في القوة'.