دبي: أسعار الذهب تقفز 4.5 درهم لأعلى مستوى على الإطلاق

قفزت أسعار الذهب بنحو 4.5 درهم للجرام، مسجلة مستوى قياسيا جديدا في دبي، الأربعاء، حيث تجاوز سعر الذهب الفوري 3560 دولارا للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، مساء الأربعاء، 428.75 درهماً، ارتفاعاً من 424.25 درهماً عند إغلاق الأسواق الثلاثاء.
اقترب سعر الذهب عيار 22 قيراطًا من 400 درهم للغرام، حيث ارتفع إلى 396.75 درهم للغرام. في الوقت نفسه، افتتح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا وعيار 18 قيراطًا على ارتفاع، مسجلين 380.25 درهمًا و326 درهمًا للغرام على التوالي.
تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 3,562.59 دولار للأوقية مساء الأربعاء.
يتوقع المحللون أن يحافظ سعر المعدن الأصفر على اتجاهه الصعودي، إذ سيدفع ضعف سوق العمل الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل. وبالتالي، فإن هذا وعوامل أخرى، مثل عمليات الشراء التي تقوم بها البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية حول العالم، ستدعم المعدن الأصفر.
قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن المعادن النفيسة ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد، ممتدة بذلك موجة صعود قوية بحلول عام 2025 دفعت المعدن إلى الارتفاع بأكثر من 34% منذ بداية العام.
يدعم هذا التحرك مزيجٌ قويٌّ من التوقعات الإيجابية بخفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظلّ تفتّتٍ أوسع للنظام العالمي يُعيد تشكيل تدفقات الملاذ الآمن. وتتوقع الأسواق الآن خفضًا شبه مؤكد لأسعار الفائدة في سبتمبر، مع احتمال تسارعه لاحقًا هذا العام، مما يُخفّض العوائد الأولية ويُخفّض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وفقًا لقول هانسن.
وقال إنه في الوقت نفسه، فإن المخاوف المتعلقة بالحوكمة مثل عملية تعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي والأسئلة حول استقلال البنوك المركزية قد أضافت قيمة إضافية إلى الذهب كتحوط ضد التدخل السياسي.
وأضاف أن "الضغوط الجيوسياسية وتباين تنويع الاحتياطيات من جانب البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية عززت الطلب على الذهب، في حين دفعت العائدات طويلة الأجل وتراجع جاذبية السندات التقليدية المستثمرين نحو الأصول الملموسة مثل الذهب".
وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سينشري فاينانشال، إن الارتفاع كان مدفوعًا بتوقعات أعلى بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وسعي المتداولين إلى الأمان بعد عمليات بيع في أسواق الأسهم والسندات.
عزز الغموض بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما إذا كان لديه أسباب مشروعة لإقالة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع أسعار الذهب... ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الأمريكي الرئيسي، المقرر صدوره يوم الجمعة، مؤشرات على ضعف سوق العمل، مما يعزز مبررات خفض أسعار الفائدة. ومن المرجح أن تُعزز هذه العوامل الزخم الصعودي. علاوة على ذلك، حدّ انخفاض أسعار العقارات في الصين من خيارات المستثمرين المحليين للحفاظ على ثرواتهم، مما زاد من جاذبية الذهب.