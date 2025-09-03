دبي: أسعار الذهب تقفز 4.5 درهم لأعلى مستوى على الإطلاق

عزز الغموض بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما إذا كان لديه أسباب مشروعة لإقالة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع أسعار الذهب... ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الأمريكي الرئيسي، المقرر صدوره يوم الجمعة، مؤشرات على ضعف سوق العمل، مما يعزز مبررات خفض أسعار الفائدة. ومن المرجح أن تُعزز هذه العوامل الزخم الصعودي. علاوة على ذلك، حدّ انخفاض أسعار العقارات في الصين من خيارات المستثمرين المحليين للحفاظ على ثرواتهم، مما زاد من جاذبية الذهب.