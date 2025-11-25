دبي: أسعار الذهب تقفز 12 درهماً في 24 ساعة

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوع في دبي يوم الثلاثاء، حيث كانت تُباع بسعر يقترب من 500 درهم للجرام. في الساعة 9 صباحًا بتوقيت الإمارات، كان 24K يُتداول بسعر 499 درهمًا للجرام، بزيادة تقارب 12 درهمًا للجرام في الـ 24 ساعة الماضية.
من بين الأنواع الأخرى من المعدن الثمين، كانت 22K و21K و18K تُباع بسعر 462 درهمًا و443 درهمًا و379.75 درهمًا للجرام، على التوالي.
كان الذهب الفوري يُباع بسعر 4,146.5 دولارًا للأونصة، بزيادة 1.25 في المائة، على أمل خفض الأسعار من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
قال آرون هيل، كبير محللي السوق في FP Markets، إنه حتى قبل إصدار محضر اجتماع الفيدرالي الأسبوع الماضي - وهو تقرير أشار إلى دعم لنهج حذر - كانت التوقعات بتوقف في تخفيف السياسة قد زادت بشكل كبير.
“بدأ هذا بعد أن وصف رئيس الفيدرالي جيروم باول تخفيف إضافي لديسمبر بأنه 'بعيد عن أن يكون نتيجة حتمية' في اجتماع أكتوبر. كان ذلك قبل شهر فقط عندما كانت الأسواق قد سعرت بالكامل تقريبًا في خفض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. زادت الاحتمالات أكثر بعد إصدار بيانات الرواتب الأمريكية لشهر سبتمبر، والتي كشفت عن مفاجأة إيجابية قوية في الرقم الرئيسي (وإن كانت مركزة في عدد قليل من القطاعات)، وارتفعت البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.3 في المائة”، قال هيل.
الآن، هناك حوالي 60 في المائة فرصة أن يقوم الفيدرالي بتخفيض معدل الهدف، أضاف.
قال فيجاي فاليشا، رئيس الاستثمار في Century Financial، إن الإشارات المختلطة من الاحتياطي الفيدرالي تبقي المتداولين حذرين.
قال: "تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الداعمة لخفض الفائدة عززت التوقعات بخفض الفائدة في ديسمبر، حيث تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 70 في المائة تقريبًا، مما يفيد عادة الأصول غير الحاملة للفائدة مثل الذهب. حافظ الدولار الأقوى وتحسن شهية المخاطرة في الأسهم الآسيوية على بعض الضغط على الذهب، بينما قدم التفاؤل المحيط بمعاهدة السلام بشأن الصراع الروسي الأوكراني والتطورات الجيوسياسية الجارية في الشرق الأوسط الدعم".