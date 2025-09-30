دبي: أسعار الذهب تقفز فوق 5 دراهم للجرام

واصل الذهب ارتفاعه المتواصل في دبي اليوم الثلاثاء حيث قفزت الأسعار فوق 5 دراهم للجرام إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند افتتاح الأسواق.
في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا بمقدار 5.25 درهمًا إماراتيًا ليصل إلى 466 درهمًا إماراتيًا، مقارنةً بـ 460.75 درهمًا إماراتيًا عند إغلاق أسواق الاثنين. وبالمثل، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطًا بمقدار 4.5 درهمًا إماراتيًا ليصل إلى 431.25 درهمًا إماراتيًا. ومن بين الأنواع الأخرى، افتتح غرام الذهب عيار 21 قيراطًا وعيار 18 قيراطًا عند 413.75 درهمًا إماراتيًا و354.5 درهمًا إماراتيًا على التوالي.
بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,864.39 دولارًا للأونصة، بارتفاع يقارب 1%. ويتجه المعدن النفيس نحو تحقيق أفضل أداء شهري له منذ 14 عامًا، حيث عززت المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الطلب على المعدن الأصفر، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.
وقال أحمد عسيري، استراتيجي السوق في شركة بيبرستون، إنه إذا فشل الكونجرس في تمرير مشروع قانون التمويل في اللحظة الأخيرة، فإن الوكالات غير الأساسية سوف تغلق أبوابها وسوف تتعطل مجموعة واسعة من الخدمات العامة.
بالنسبة للمستثمرين، لا يكمن القلق في البيروقراطية نفسها، بل في تعتيم البيانات الاقتصادية الرسمية والإصدارات الإحصائية التي تُعدّ بمثابة بوصلة لكل من صانعي السياسات والأسواق. يُقدّم التاريخ نقاطًا مرجعية مفيدة. لقد واجهت الولايات المتحدة إغلاقات سابقة، أبرزها في عام ٢٠١٣، الذي استمر ١٦ يومًا بسبب نزاعات مرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، والإغلاق القياسي الذي استمر ٣٥ يومًا في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. وبينما تنتهي معظم المواجهات في غضون أسبوعين، أظهرت حلقة عام ٢٠١٨ كيف يُمكن أن يُؤثر الجمود المُطوّل سلبًا على النمو بشكل ملموس مع تجميد الإنفاق الحكومي، حيث يُقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنحو ١١ مليار دولار خلال تلك الفترة، وفقًا لما قاله عسيري.
وفي السلع الأساسية، أضاف أن المعدن الأصفر ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة فوق 3850 دولارا للأوقية، بدعم ليس فقط من التدفقات المضاربة ولكن أيضا من الطلب الهيكلي.
وأضاف عسيري: "يُثبت بيع الذهب في هذه المرحلة أنه مكلف، إذ يمتص الطلب جني الأرباح بسرعة. قد يظهر إرهاق على المدى القصير، لكن سقف المكاسب الإضافية يبدو هشًا، مما يعزز مكانة الذهب".