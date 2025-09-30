دبي: أسعار الذهب تقفز فوق 5 دراهم للجرام

بالنسبة للمستثمرين، لا يكمن القلق في البيروقراطية نفسها، بل في تعتيم البيانات الاقتصادية الرسمية والإصدارات الإحصائية التي تُعدّ بمثابة بوصلة لكل من صانعي السياسات والأسواق. يُقدّم التاريخ نقاطًا مرجعية مفيدة. لقد واجهت الولايات المتحدة إغلاقات سابقة، أبرزها في عام ٢٠١٣، الذي استمر ١٦ يومًا بسبب نزاعات مرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، والإغلاق القياسي الذي استمر ٣٥ يومًا في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. وبينما تنتهي معظم المواجهات في غضون أسبوعين، أظهرت حلقة عام ٢٠١٨ كيف يُمكن أن يُؤثر الجمود المُطوّل سلبًا على النمو بشكل ملموس مع تجميد الإنفاق الحكومي، حيث يُقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنحو ١١ مليار دولار خلال تلك الفترة، وفقًا لما قاله عسيري.