دبي: أسعار الذهب تشهد انخفاضاً طفيفاً

في حين يُتوقع استمرار بعض هذه العوامل، إلا أن مسار المستقبل لا يزال يعتمد بشكل كبير على عوامل متعددة، بما في ذلك التوترات التجارية، وديناميكيات التضخم، والسياسة النقدية. وتشير التوقعات إلى استقرار نسبي لسعر الذهب مع احتمالات صعود معتدلة في حال استمرار الظروف الاقتصادية الكلية. كما قد يدعم الذهب جزئيًا مساهمات من مستثمرين مؤسسيين جدد، مثل شركات التأمين الصينية، وفقًا لمحللي مجلس الذهب العالمي في تقريرهم نصف السنوي.