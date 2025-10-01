دبي: أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

ثالثًا، قال: "يمكن أن تُضعف عمليات الإغلاق الثقة في الحوكمة الأمريكية بشكل طفيف؛ فأي ضعف ناتج عن ذلك في قيمة الدولار يُعزز تلقائيًا سعر الذهب المُقَيَّم به. حتى لو تذبذب الدولار بدلًا من اتجاهاته، فإن القناتين الأوليين عادةً ما تكونان كافيتين للحفاظ على استقرار الذهب في ظل ضعف الرؤية. التحذير الرئيسي هو أن ارتفاعًا حاسمًا للدولار و/أو دعمًا في العائدات الحقيقية - على سبيل المثال، إذا هيمنت ديناميكيات عرض السندات - من شأنه أن يُضعف هذه الرياح المواتية. ولكن طالما أن وضوح السياسات محدود ومخاطر النمو تميل نحو الانخفاض، فإن عدم تناسق الذهب يظل جذابًا مقارنةً بالأصول ذات المخاطر العالية"، أضافت دانييلا.