دبي: أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في دبي بعد ظهر الأربعاء بعد دخول الحكومة الأميركية في إغلاق.
ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 468.25 درهمًا إماراتيًا للجرام، متجاوزًا أعلى مستوى تاريخي له يوم الثلاثاء عند 466 درهمًا إماراتيًا للغرام. وبالمثل، وصل سعر الذهب عيار 22 قيراطًا إلى 433.75 درهمًا إماراتيًا للغرام، بينما جرى تداول الذهب عيار 21 قيراطًا وعيار 18 قيراطًا عند 416 درهمًا إماراتيًا و356.25 درهمًا إماراتيًا للغرام على التوالي.
تم تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 3,884.14 دولار للأوقية.
قالت دانييلا سابين هاثورن، المحللة البارزة للسوق في شركة كابيتال.كوم، إن إغلاق الحكومة الأميركية بدأ الآن.
تاريخيًا، كان تأثير هذه الأحداث محدودًا على السوق، ومن المرجح أن يستمر هذا التأثير في الأيام المقبلة، لكن تأكيد التوقف يُضيف علاوة مخاطرة متواضعة. والفارق الأبرز هو احتمال تأجيل بيانات رواتب القطاعات غير الزراعية ليوم الجمعة، وأي بيانات رسمية لاحقة في حال استمرار الجمود، مما يحرم الأسواق والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من إشارات آنية، في الوقت الذي تتجه فيه المواقف نحو نتيجة متساهلة في ظل ضعف سوق العمل، كما قالت دانييلا.
من المتوقع أن يظل الذهب، بين الأصول، وسيلة تحوط مفيدة ضد غموض السياسات. وينبع صموده في ظل الإغلاق الحكومي من ثلاث قنوات متداخلة. أولاً، قناة أسعار الفائدة الحقيقية: فمع احتمال حجب البيانات الرسمية، من المرجح أن يتوخى الاحتياطي الفيدرالي الحذر. وحتى إذا لم يتغير السيناريو الأساسي لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر، فإن مسار السياسة المتوقع بعد ذلك يصبح أكثر ضبابية، مما يُضعف قناعة السوق بارتفاع العائدات الحقيقية. ويُقلل انخفاض أو عدم يقين العائد الحقيقي من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك أصل غير مدر للدخل مثل الذهب، كما قال هاثورن.
وثانيا، لاحظ أن الجمع بين الإشارات الاقتصادية الكلية المتأخرة والسياسات الأكثر ضجيجا (خطاب الإغلاق، وعناوين تسريح العمال) يرفع الطلب على تأمين المحفظة الاستثمارية.
ثالثًا، قال: "يمكن أن تُضعف عمليات الإغلاق الثقة في الحوكمة الأمريكية بشكل طفيف؛ فأي ضعف ناتج عن ذلك في قيمة الدولار يُعزز تلقائيًا سعر الذهب المُقَيَّم به. حتى لو تذبذب الدولار بدلًا من اتجاهاته، فإن القناتين الأوليين عادةً ما تكونان كافيتين للحفاظ على استقرار الذهب في ظل ضعف الرؤية. التحذير الرئيسي هو أن ارتفاعًا حاسمًا للدولار و/أو دعمًا في العائدات الحقيقية - على سبيل المثال، إذا هيمنت ديناميكيات عرض السندات - من شأنه أن يُضعف هذه الرياح المواتية. ولكن طالما أن وضوح السياسات محدود ومخاطر النمو تميل نحو الانخفاض، فإن عدم تناسق الذهب يظل جذابًا مقارنةً بالأصول ذات المخاطر العالية"، أضافت دانييلا.