دبي: أسعار الذهب ترتفع 5 دراهم للجرام

قال: "البيانات الأضعف تدعم أسعار الذهب، وزيادة عوائد السندات اليابانية تحد من الضغط الهبوطي على السبائك مع ارتفاع الين مقابل الدولار... التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة تتزايد، مما يبرز أن المعدن النفيس يواصل الفوز كأكثر الأصول المفضلة غير النقدية". وأضاف فاليشا: "على الرسوم البيانية اليومية، يحافظ الذهب على مستوى فوق 4,200 دولار، وهو دعم قوي للمعدن الأصفر".