دبي: أسعار الذهب ترتفع 5 دراهم للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في دبي بمقدار 5 دراهم للجرام عند افتتاح الأسواق يوم الأربعاء، مستعيدة معظم الخسائر التي سُجلت يوم الثلاثاء.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن الذهب عيار 24 تم تداوله عند 508.75 درهم للجرام يوم الأربعاء، مرتفعاً من 503.75 درهم للغرام عند إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء.
من بين الأنواع الأخرى للمعدن الأصفر، ارتفعت أسعار الذهب عيار 22 و21 و18 في دبي إلى 471.25 و451.75 و387.25 درهم للغرام على التوالي. أما النوع الجديد عيار 14 فتم تداوله عند 302 درهم للغرام، مرتفعاً من 299 درهماً عند إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء.
جرى تداول الذهب الفوري عند 4,221.76 دولار للأونصة، مرتفعاً بنسبة 0.77% في الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات.
انخفض الذهب إلى 4,198 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، بنسبة 0.45%، بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الاثنين، وسط توقعات متزايدة بخفض سعر الفائدة الأمريكية. ووفقاً لـ فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سنشري فاينانشال، فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة عززت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وأعطى مؤشر CME FedWatch احتمالاً بنسبة 87% لذلك.
قال: "البيانات الأضعف تدعم أسعار الذهب، وزيادة عوائد السندات اليابانية تحد من الضغط الهبوطي على السبائك مع ارتفاع الين مقابل الدولار... التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة تتزايد، مما يبرز أن المعدن النفيس يواصل الفوز كأكثر الأصول المفضلة غير النقدية". وأضاف فاليشا: "على الرسوم البيانية اليومية، يحافظ الذهب على مستوى فوق 4,200 دولار، وهو دعم قوي للمعدن الأصفر".