دبي: أسعار الذهب ترتفع في التعاملات المبكرة
ارتفعت أسعار الذهب في دبي في التعاملات المبكرة صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن انخفضت بقدر 1.5 درهم للجرام منذ إغلاق السوق الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، تم تداول جرام الذهب عيار 24 قيراطاً عند سعر 320 درهماً، ما يمثل ارتفاعاً من 319.75 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين. ومن بين العيارات الأخرى، افتتح جرام الذهب عيار 22 قيراطاً عند سعر 296.25 درهماً، وجرام الذهب عيار 21 قيراطاً عند سعر 286.75 درهماً، وجرام الذهب عيار 18 قيراطاً عند سعر 245.75 درهماً.
استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2643.19 دولار للأونصة في الساعة 9.15 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
قال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سنتشري فاينانشال"، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضاَ بسبب بيانات الأسبوع الماضي حول وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة.
قال "فاليشا" إن بيانات سوق العمل الأميركية القوية يوم الجمعة خففت من التوقعات بتخفيف السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما كان ليصب في صالح المعدن الأصفر. وتمت إضافة 254 ألف وظيفة للاقتصاد الأميركي في سبتمبر، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى 170 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%، وهو ما يسلط الضوء على قوة سوق العمل".
تشير أداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي ام إي" إلى احتمال بنسبة 93.1 في المائة بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
وأضاف "فاليشا" "يترقب المستثمرون بفارغ الصبر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يوم الخميس. وأي مؤشرات على استمرار التضخم قد تخلق فرصاً للذهب، حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة قد تؤدي إلى تجدد الاهتمام بالذهب".