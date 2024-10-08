دبي: أسعار الذهب ترتفع في التعاملات المبكرة

قال "فاليشا" إن بيانات سوق العمل الأميركية القوية يوم الجمعة خففت من التوقعات بتخفيف السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما كان ليصب في صالح المعدن الأصفر. وتمت إضافة 254 ألف وظيفة للاقتصاد الأميركي في سبتمبر، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى 170 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%، وهو ما يسلط الضوء على قوة سوق العمل".