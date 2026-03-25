دبي: أسعار الذهب ترتفع بنحو 20 درهماً للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في دبي صباح الأربعاء، مستعيدة بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الشهر الماضي.
قفز سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بنحو 20 درهماً للجرام ليصل إلى 550.75 درهماً، مرتفعاً من حوالي 530.0 درهماً يوم الثلاثاء. وبالمثل، حقق الذهب عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً مكاسب قوية صباح الأربعاء، مرتفعاً إلى 510.00 دراهم و489.00 درهماً و419.25 درهماً و327.00 درهماً للجرام على التوالي.
تم تداول الذهب الفوري عند 4,567 دولاراً للأوقية، مرتفعاً بنسبة 3.78 بالمائة في الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات. كما انتعش سعر الفضة، مرتفعاً بنسبة 4.6 بالمائة ليصل إلى 73.29 دولاراً (269 درهماً) للأوقية.
ارتفع المعدن الثمين مع تراجع الدولار الأمريكي وتخفيف المخاوف بشأن المزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب ارتفاع التضخم.
انخفضت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمائة يوم الأربعاء بسبب احتمالات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط مما يخفف من اضطرابات الإمدادات.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء أن واشنطن أرسلت لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن الولايات المتحدة تسعى لوقف إطلاق نار لمدة شهر لمناقشة الخطة.
قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial، إنه مع استمرار التوترات، بدأ المستثمرون في جني الأرباح من الذهب، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على المحفظة على زيادة التعرض للملاذات الآمنة.