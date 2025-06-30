دبي: أسعار الذهب تتعافى بعد خسارة نحو 10 دراهم للجرام

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، صباح اليوم الاثنين، بعد أن خسرت 10 دراهم للجرام الأسبوع الماضي مع وصول موسم التسوق إلى ذروته بسبب السفر في الصيف.

أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن سعر بيع الذهب عيار 24 بلغ 394.5 درهماً إماراتياً للغرام عند افتتاح الأسواق يوم الاثنين، بانخفاض عن 396 درهماً إماراتياً عند إغلاق الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وخسر أغلى أنواع المعدن الأصفر 10 دراهم للغرام الأسبوع الماضي.

ومن بين الأنواع الأخرى، افتتح الذهب عيار 22 و21 و18 بسعر 366.75 درهم و351.75 درهم و301.5 درهم للجرام على التوالي.

أفاد تجار الذهب في دبي بأن المبيعات تشهد انتعاشاً خلال موسم السفر الصيفي، حيث يشتري العديد من المقيمين الحلي لعائلاتهم وأصدقائهم عند سفرهم إلى بلدانهم خلال الموسم. يتيح هذا الانخفاض الملحوظ في الأسعار للمقيمين الاستفادة من انخفاض الأسعار، حيث شهدت أسعار المعادن الثمينة تقلبات خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية.

سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3285.87 دولار للأونصة، بارتفاع 0.3 بالمئة في التعاملات المبكرة.

قالت كريسادا يونايسيل، خبيرة استراتيجيات الأسواق المالية في إكسنس، إن التطورات الجيوسياسية تُعطي إشارات متباينة. وأضافت: "بينما بدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران صامداً، إلا أن المخاوف بشأن استمراره لا تزال تُلقي بظلالها على السوق. وقد أبرزت التوترات المستمرة في غزة وأوكرانيا هشاشة المشهد الجيوسياسي الأوسع. وأي تصعيد قد يُلقي بظلاله على معنويات السوق ويعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب".